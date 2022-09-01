Средняя цена на автогаз за месяц снизилась до 26 гривень.

Средняя цена на автогаз за месяц в сетях АЗС снизилась на 2,89 грн/л, или на 9,98%, – с 28,97 до 26,09 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

На станциях ОККО и WOG автогаз за месяц подешевел на 2,28 грн/л и 2,38 грн/л, до 26,92 и 26,86 грн/л соответственно.

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На своих АЗС сеть "Авантаж 7" выставила на стелу 23,95 грн/л (-3,00 гривны). На сегодня самая низкая цена на автогаз.

На станциях KLO и SOCAR продукт подешевел на 3,14 и 4,00 гривни, до 25,63 и 26,48 грн/л соответственно.

Меньше всего потерял в цене сжиженный газ на заправочных станциях VostokGaz (-1,34 грн/л), до 26,85 грн/л, больше всего подешевел – в сети Prime (-6 грн), до 27,00 грн/л.

В пределах 2,42-3,5 грн уменьшили цены сети "БРСМ-Нафта" и "Нефтек" - до 26,10 и 25,49 грн/л.

Кроме того, на 1,34-4,00 грн подешевел автогаз в сетях Shell, Chipo, BVS, "Овис" и других.

Ситуация на АЗС:

За май в Украине автогаз подорожал на 10 грн. Пика средняя цена на него достигла в июне, дойдя до 42 грн/л.

С середины июня на украинских автозаправочных станциях продукт начал постепенно дешеветь. За лето цена упала примерно на 16 грн.

Эксперты прогнозировали, что цена на автогаз на заправках упадет до 25,5-26 грн/л.

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