Время от времени в воздушном пространстве Беларуси пролетают российские самолеты.

После того, как авиаперевозчиков Евросоюза призвали отказаться от полетов над воздушным пространством Беларуси, над ней практически перестали пролетать самолеты.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, который отслеживает движение самолетов по всему миру.

Время от времени в воздушном пространстве Беларуси появляются российские самолеты и судна тех стран, которые еще не приняли решение об отказе от осуществления рейсов в страну.

По состоянию на утро 25 мая девять авиакомпаний остановили авиаперелеты над территорией Беларуси: Air France (Франция), Finnair (Финляндия), SAS (Швеция), Avia Solutions (Кипр), LOT (Польша), Wizzair (Венгрия), AirBaltic (Латвия), KLM (Нидерланды) и Lufthansa (Германия).

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Посадка борта Ryanair в Минске: детали

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку, которые были на борту.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день, 23 мая, Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ІСАО).

В свою очередь авиакомпания Ryanair в комментарии по поводу вынужденной посадки своего самолета отметила, что от белорусской стороны пришло сообщение об угрозе безопасности на борту лайнера. При этом перевозчик не вспомнил, что его самолет сопровождал белорусский истребитель, а после посадки с рейса сняли журналиста Романа Протасевича и его девушку.

Ряд европейских стран заявили о возможном введении санкций против Беларуси за данный инцидент. Кроме того, некоторые авиакомпании незамедлительно прекратили использование воздушного пространства Беларуси.

Украина также полностью прекратит авиасообщение с Беларусью и перенаправит все рейсы в обход ее воздушного пространства. А Литва и Великобритания уже запретили прибывать в страну самолетам, которые следуют через Беларусь.

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Автор: Ирина Погорелая