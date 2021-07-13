По словам Варади, цены на авиабилеты будут снижены, так как на рынке предложение превышает спрос.

Крупнейшая в Центральной Европе авиакомпания Wizz Air изменит цены на авиабилеты в ближайшее время.

Об этом заявил глава Wizz Air Йожеф Варади, сообщает Forbes.ua.

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По словам Варади, цены на авиабилеты будут снижены, так как на рынке предложение превышает спрос.

Дополнительные услуги

Авиакомпания намерена зарабатывать на дополнительных услугах, которые уже сейчас приносят ей больше половины выручки.

Это перевозка багажа, продажа еды, приоритетная посадка, выбор места на борту и другие услуги, в том числе третьих лиц, как, например, страховка или аренда автомобилей.

По данным Wizz Air за 2021 финансовый год, который завершился 31 марта 2021 года, в среднем каждый пассажир лоукостера тратил 72,5 евро. Из них на билет приходились 32 евро, на дополнительные услуги 40,5 евро. Годом ранее это соотношение было 37,7 евро к 31,3 евро в пользу цены билета.

"Эта тенденция останется и в будущем", — заявил Варади.

"Сейчас мы выполняем рейсы из пяти аэропортов Украины в 17 стран", — отметил Варади.

Wizz Air

Wizz Air - крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе. Флот компания состоит из 137 самолетов.

Wizz Air и столичный аэропорт

Авиакомпания перешла в другой аэропорт украинской столицы — "Киев" (Жуляны) — весной 2011 года и с тех пор регулярно летала только туда.

20 мая 2021 года лоукостер Wizz Air объявил о запуске первого рейса в аэропорт "Борисполь" после 10-летнего перерыва.

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Автор: Елена Коваленко