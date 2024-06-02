В течение четырех лет работы системы автоматической фиксации нарушений ПДД полицейские вынесли более 10 миллионов постановлений. Именно столько раз привлекли к ответственности нарушителей скоростного режима и тех, кто не соблюдал правила проезда по полосе общественного транспорта. Из этого количества было выполнено 89% постановлений, и уплачено штрафов на общую сумму более 2,1 млрд грн. Об этом в Facebook сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
По его словам, скорость остается одной из самых распространенных причин ДТП с тяжелыми последствиями. Однако, за четыре года работы в местах, где установлены камеры автоматической фиксации, количество ДТП с тяжелыми последствиями снизилось втрое.
Сейчас 265 приборов контроля работают в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. Камеры функционируют в 25 городах и 15 областях государства, кроме областей, где продолжаются боевые действия.
С начала 2024 года к системе фиксации подключили 50 приборов контроля, из них возобновили работу 19 приборов, которые были подключены до вторжения РФ, и 31 прибор подключен впервые.
Ситуация на украинских дорогах
В январе-апреле 2024 года в Украине в результате ДТП погибло 813 и было травмировано 8155 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. количество ДТП с погибшими и/или травмированными увеличилось на 6,3% – до 6475 случаев.
В Украину ввезли 86 тысяч легковых автомобилей за первый квартал текущего года. Общая стоимость авто составляет 1,1 миллиарда долларов, из которых государственный бюджет получил 11,1 миллиарда гривень.