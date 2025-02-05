За последние несколько лет сегмент электромобилей стал значительно разнообразней. В продаже можно найти как большие роскошные модели, так и бюджетные электрические авто.
Эксперты издания What Car? определили 10 лучших компактных электромобилей 2025 года. Они рассказали, чем лидер рейтинга превосходит всех конкурентов.
ТОП-10 лучших компактных электромобилей 2025 года:
- Renault 5 E-Tech
- Hyundai Inster
- Cupra Born
- Renault Megane
- MG4 EV
- Volkswagen ID.3
- Mini Cooper SE
- Citroën ë-C3
- BYD Dolphin
- Fiat 500 Electric
Renault 5 E-Tech признали лучшим компактным электромобилем, который сейчас доступен в продаже. По словам экспертов, эта модель предлагает комфортную подвеску и отличную информационно-развлекательную систему. Еще одним плюсом этого авто назвали невысокую стоимость по сравнению с конкурентами.
Другие рекомендации экспертов
Ранее американские эксперты назвали 9 лучших кроссоверов 2025 года. В рейтинг вошли модели, которые, по их мнению, превосходят конкурентов в своих ценовых сегментах.
Кроме того, старший редактор раздела дорожных испытаний портала Cars.com Майк Хэнли назвал 4 лучших гибридных автомобиля 2025 года. По его словам, все эти модели имеют низкий расход топлива.