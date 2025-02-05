По словам экспертов, лидер этого рейтинга предлагает комфортную подвеску и отличную информационно-развлекательную систему.

За последние несколько лет сегмент электромобилей стал значительно разнообразней. В продаже можно найти как большие роскошные модели, так и бюджетные электрические авто.

Эксперты издания What Car? определили 10 лучших компактных электромобилей 2025 года. Они рассказали, чем лидер рейтинга превосходит всех конкурентов.

ТОП-10 лучших компактных электромобилей 2025 года:

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Renault 5 E-Tech Hyundai Inster Cupra Born Renault Megane MG4 EV Volkswagen ID.3 Mini Cooper SE Citroën ë-C3 BYD Dolphin Fiat 500 Electric

Renault 5 E-Tech признали лучшим компактным электромобилем, который сейчас доступен в продаже. По словам экспертов, эта модель предлагает комфортную подвеску и отличную информационно-развлекательную систему. Еще одним плюсом этого авто назвали невысокую стоимость по сравнению с конкурентами.

Другие рекомендации экспертов

Ранее американские эксперты назвали 9 лучших кроссоверов 2025 года. В рейтинг вошли модели, которые, по их мнению, превосходят конкурентов в своих ценовых сегментах.

Кроме того, старший редактор раздела дорожных испытаний портала Cars.com Майк Хэнли назвал 4 лучших гибридных автомобиля 2025 года. По его словам, все эти модели имеют низкий расход топлива.

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