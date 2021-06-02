Эти заместители были членами команды прежнего министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании уволил трех заместителей министра инфраструктуры — Дмитрия Абрамовича, Дмитрия Живицкого и Наталью Форсюк.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Все они были членами команды прежнего министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Кроме этого, правительство временно возложило обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции на Сергея Галицина.

Абрамович и Живицкий работали в Мининфраструктуры с осени 2019 года, а Форсюк — с весны 2020 года.

Кадровые перестановки в Мининфраструктуры

18 мая 2021 года Верховная Рада Украины приняла отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия.

20 мая 2021 года Верховная Рада Украины рассмотрела вопрос назначения Александра Кубракова на пост министра инфраструктуры Украины. За это решение проголосовали 284 народных депутата из 384, зарегистрированных в сессионном зале.

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Автор: Павел Степанец