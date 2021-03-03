До этого границы порта не были определены, что не отвечало требованиям Закона «О морских портах Украины».

Кабинет министров определил географические границы морского порта «Пивденный» в Одесской области.

Соответствующее распоряжение правительство приняло на сегодняшнем заседании.

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Согласно пояснительной записке, до этого границы порта не были определены, что не отвечало требованиям Закона «О морских портах Украины».

В свою очередь, определение границ порта позволит урегулировать вопрос определения статуса единых имущественных комплексов, включающих технологически связанные объекты портовой инфраструктуры, а также решить вопрос определения наличия/отсутствия у субъекта хозяйствования статуса портового оператора.

Что этому предшествовало

9 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил финансовый план государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" на 2021 год, который предусматривает чистую прибыль предприятия в размере 2,108 миллиарда гривень.

На материковой части Украины насчитывается 13 государственных морских портов.

В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Белгород-Днестровский порты, порт "Черноморск" и порт "Пивденный", в Николаевском регионе расположены Николаевский порт и стивидорная компания "Ольвия".

Также Украина имеет свои порты в Азовском регионе – Мариупольский и Бердянский, а на Дунае их всего три – Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона – Херсонский и Скадовский.

23 декабря 2020 года правительство изменило стратегию развития морпортов Украины до 2038 года.

В январе 2021 года Кабинет министров определил границы акваторий морского порта «Пивденный» и портов Мариуполя, Белгород-Днестровского, Скадовска и Бердянска.

Порт «Пивденный»

Морской торговый порт «Пивденный» – крупнейший по объемам перевалки грузов порт Украины, основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала – 15,5 м, глубины у причалов – 14-15,5 м). Общая протяженность причалов – около 2,6 км.

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Автор: Павел Степанец