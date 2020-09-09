Сергей Лямец

В Украине больше половины экономики находится в «тени». Это значит, что официальная статистика не дает представления об истинном положении вещей. Оценить их можно по косвенным признакам. В любой стране мира это объемы потребления электроэнергии и воды. В постсоветских странах хорошо работает такой индикатор, как объемы продаж новых автомобилей.

Для выходцев из СССР, машина – это истинный показатель благосостояния. Социологи считают собственное жилье и авто непременными атрибутами среднего класса. Еще не обзаведясь собственным жильем, украинцы стараются купить машину. А если денег хватает на новое авто -– это свидетельство того, что жилищный вопрос уже решен, а семья живет более-менее в достатке.

Если судить по продажам новых авто, то после событий 2014 года украинцы стали жить беднее

Поэтому как существует «индекс Биг-Мака», пусть существует «индекс новых автомобилей».

В августе 2020 года украинцы купили 6970 новых машин. Много это или мало? Для этого сравню с августовскими показателями за предыдущие годы.

Если судить по продажам новых авто, то после событий 2014 года украинцы стали жить беднее. Майдан, война, потеря Крыма и Донбасса особенно резко ударили по доходам среднего класса. Новых автомобилей стали покупать меньше. Об этом говорит такой показатель, как количество первичных регистраций.

Предвоенный август 2013 года был самым успешным по продажам. В том месяце были проданы 22 195 новых автомобилей. В 2020 году – втрое меньше.

Вот еще один показатель. Десятка лидеров по продажам в августе2013 года – 12 293 автомобилей.В августе 2020 года – только 4939 машин. Марки и ценовой сегмент примерно сопоставимы, поэтому показатель – очень репрезентативный. Он действительно показывает, что украинцы стали жить менее зажиточно.

Доходы той части населения, которая зарабатывала в гривне, обвалилась катастрофически

Продажи машин в августе 2020 года соответствуют показателю августа 2014 года. Напомню, что просходило в то время. ЕвроМайдан. После него аннексия Крыма и потеря части индустриального Донбасса. Девальвация до 11-12 грн за доллар, массовая потеря работ, наплыв переселенцев. Людям было явно не до новых автомобилей. Кроме того, в 2014 году правительство боролось за наполнение бюджета и обрезало государственные программы закупки автомобилей. Если помните, премьер Яценюк тогда еще публично распродавал автопарки министерств.

Но оказалось, что может быть хуже. В начале 2015 года, уже после местных выборов, Нацбанк провел еще одну девальвацию – в этот раз до 27-30 грн за доллар. Доходы той части населения, которая зарабатывала в гривне, обвалилась катастрофически. Продажи новых автомобилей упали вдвое уже к уровню 2014 года. А если сравнивать с «тучным» 2013-м, объемы упали в семь раз. В нынешнем десятилетии 2015 год оказался самым плохим.

Продажи новых авто

Особенно обвалились покупки новых автомобилей в прежде богатых областях: Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской. Крым и Севастополь просто исчезли с карты Украины.

Только Киев не заметил никакого кризиса

Все последующие годы власть заверяла, что население зарабатывает очень хорошо, а в стране экономический рост. Однако продажи в августе 2020 года поднялись всего лишь до уровня послевоенного 2014 года. Ни о каком обогащении населения речь не шла. Только Киев не заметил никакого кризиса – но оно и понятно, столица. Во всех остальных регионах глубокий провал наблюдался вплоть до 2019 года.

Напомню, в 2019 году произошла эпопея с «евробляхами». Несколько лет назад правительство Гройсманаоткрыло ворота для ввоза в Украину подержанных авто из Европы. Ввозили преимущественно авто с литовскими номерами.

Полиция закрывала глаза на обилие машин с иностранными номерами

В отличие от дорогого первичного рынка и сравнительно дорогого вторичного, «евробляхи» стали народными автомобилями. Их покупал даже не средний класс. Имея в кармане 2-3 тысячи евро, уже можно было стать владельцем собственного авто. За 2017 и 2018 годы на ввозе «евроблях» посредники заработали сотни миллионов долларов. Полиция закрывала глаза на обилие машин с иностранными номерами.

А потом, как мы помним, власть решила «обилетить» всех владельцев «евроблях». Верховная Рада приняла специальный закон, по которому можно было зарегистрировать свое «евробля» по льготной ставке. Получалось все равно дорого, но люди массово регистрировали, потому что полиция начала придираться к машинам с иностранными номерами. Как следствие, в январе-марте 2019 года произошел всплеск первичной регистрации автомобилей – почти 90 тысяч авто встали на первичный учет только в феврале.

Обратите внимание на показатели западных областей Украины. До 2019 года в них практически не покупали новые автомобили. Возможно, это менталитет – если вы часто бываете в том регионе, то наверняка заметили, что местные жители стараются в первую очередь построить жилье. А в 2019 году произошла массовая регистрация «евроблях». После чего показатели вновь упали. Видимо, заробитчанство все же не приносит семьям супердоходы, а всего лишь обеспечивает выживание.

Реальная просадка в продажах – еще впереди

После этого произошла нормализация продаж – первичная регистрация снова стала связываться с покупкой новых авто. Что удивительно, начавшийся в 2020 году коронавирус пока что не слишком обвалил продажи. Вполне возможно, что сейчас украинцы демонстрируют остаточный спрос на авто – как и вообще на все товары. Я допускаю, что реальная просадка в продажах – еще впереди.

Ну и последнее, на что стоит обратить внимание. Сравнивая 2013 и 2020 год, бросается в глаза смена предпочтений украинцев. Ford, Honda и Lada/ВАЗ больше не входят в топ-10 самых покупаемых марок. Почему так – тема отдельного материала.

Сергей Лямец, главный редактор проекта Politicus

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram