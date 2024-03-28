Эксперты считают, что речь идет о "сложной криминальной схеме", в которой могут быть задействованы российские и габонские чиновники.

В прошлом году в РФ, в которой серьезные проблемы с авиацией, из-за рубежа было ввезено авиазапчастей на сумму примерно 2 млрд долл, причем 1,5 млрд долл из нее пришлось на габонскую компанию Ter Assala Parts. Об этом со ссылкой на российские таможенные данные сообщает The Moscow Times.

По мнению издания, компания является "липовой". Данных о ней нет в базе юридических лиц африканской страны. Бенефициар компании - неназванный гражданин Кыргызстана, а по месту регистрации фирмы в габонской столице Либревиле находится жилой дом.

Как пишет The Moscow Times, сумма импорта продукции превышает половину годового бюджета Габона. Вдобавок к этому российские компании, для которых ввозили авиазапчасти, имеют признаки подставных фирм.

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Известно, что Ter Assala Parts отправляла в Россию запчасти для самолетов Boeing и Airbus. Речь в частности шла о кислородных масках, шайбах, трубах, болтах, гайках, кронштейнах, регуляторах подачи топлива, компьютерах и системах предупреждения.

Кроме того, из Габона ввезли 15 подержанных двигателей для самолетов Boeing-737 и Airbus A320/A321 на сумму более 58 млн долл.

Покупателями запчастей в российских таможенных декларациях значатся ООО "Объединение поставщиков", ООО "Квантум" и ООО "Протектор". Львиная доля приходится на первую из них (1,2 млрд долл).

По мнению экспертов, схема может быть более сложная, чем кажется на первый взгляд: в ней могут быть задействованы как российские, так и габонские чиновники.

"Это компания-частник, которую придумали в Габоне, чтобы провести таможенные сделки, и дальше она исчезнет. Думаю, есть какая-то структура, которая зарегистрирована одним образом в документации, а в таможенных декларациях фигурирует иначе. Соответственно, кто-то, видимо, в администрации Габона, это покрывает. Правительство (российское. - Ред.), видимо, дает так называемый карт-бланш", - считает доктор экономических наук Игорь Липсиц.

Российская авиация сталкивается с трудностями

Из-за санкций, введенных Западом, российская авиация все чаще сталкивается с техническими трудностями. Только за первые восемь дней декабря прошлого года гражданские российские самолеты столкнулись с по меньшей мере восемью серьезными механическими поломками и были вынуждены экстренно садиться.

Проблема заключается в нехватке необходимых запчастей, которая приводит к пренебрежению стандартами безопасности. По мнению экспертов, ситуация в этой сфере для россиян будет только ухудшаться.

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