Официальные позиции - главного исполнительного директора и главного финансового директора - у обоих сохранятся.

Глава Tesla Илон Маск ввел "звания" в компании. Таким образом он стал "технокоролем", а финансовый директор Зак Кирхорн — "мастером над монетой".

Об этом сообщает The Verge.

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Официальные позиции - главного исполнительного директора и главного финансового директора - у обоих сохранятся.

Информацию о введении в компании званий также подтверждает заявление Tesla в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Tesla и S&P 500

17 ноября 2020 года стало известно о том, что американская компания Tesla будет включена в индекс S&P 500 перед открытием торгов 21 декабря.

1 декабря 2020 года стало известно о том, что процедуру включения Tesla в S&P 500 проведут по обновленному сценарию.

Как менялась позиция в рейтинге

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Автор: Елена Коваленко