Новый сервис предусматривает, что путешественник может сдать багаж прямо дома, а затем получить свой чемодан по прибытию в гостиницу или офис в городе прилета.

Европейский лоукостер easyJet предлагает пассажирам новую услугу, которая избавит их от хлопот с багажом.

Как сообщает Avianews, новый сервис предусматривает, что путешественник может сдать багаж прямо дома, а затем получить свой чемодан по прибытию в гостиницу или офис в городе прилета.

Как сообщается, пассажиру не нужно будет подходить к стойке регистрации в аэропорту для сдачи багажа при вылете или забирать его в зале прилета — за него это сделают курьеры. Услугу предоставляет компания Airportr, которая начала сотрудничать с easyJet.

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На данный момент сервис ограничен. Багаж забирают дома перед рейсом и привозят по адресу в городе прилета только пассажирам, которые вылетают из лондонского аэропорта Гатвик в Женеву. Регистрация багажа дома в Лондоне стоит от 38 фунтов стерлингов (43 евро), а доставка багажа по указанному адресу по прилету в Женеву — от 40 фунтов стерлингов (46 евро).

Если пассажир вылетает из Гатвика или Женевы по любому другому маршруту easyJet, он может заказать регистрацию багажа дома, однако по прилету ему придется самостоятельно забрать свой чемодан в зале прилета.

Для всех рейсов easyJet в Женеву пассажир может заказать доставку багажа по прилету. В таком случае курьер заберет чемодан с багажной карусели в аэропорту Женевы и доставит его по указанному адресу.

Новая услуга включена по умолчанию в самый дорогой тариф Flexi. Пассажиры easyJet с такими билетами могут заказать бесплатную регистрацию багажа дома при вылете из аэропорта Гатвик или Женевы.

Остальным клиентам easyJet предоставляет услугу за отдельную плату. В некоторых случаях цена доставки багажа превышает цену самых дешевых авиабилетов. Если перелет из Гатвика в Женеву 23 января 2024 года стоит 30 фунтов стерлингов (34 евро), то доставка багажа от двери до двери на этом маршруте обойдется от 78 фунтов стерлингов (89 евро).

Решение проблем с багажом

В июле 2023 года стало известно о том, что крупнейшая авиакомпания мира запускает уникальную услугу. Авиакомпания Air France, являющаяся одним из крупнейших авиаперевозчиков мира, заявила, что теперь пассажиры могут не везти багаж в аэропорт при вылете из Парижа, а сдать его прямо во французской столице или ее пригородах в период от 30 до 4 часов до вылета самолета.

Услуга доступна в пяти гостиницах Парижа и крупных выставочных центрах. Также сообщается, что авиакомпания планирует предоставлять услугу по сдаче багажа на дому.

Воспользоваться услугой могут путешественники, которые вылетают из крупнейшего аэропорта Франции — парижского Шарля-де-Голля. Сдать багаж в городе при вылете из парижского аэропорта Орли можно будет позднее.

Дистанционная регистрация чемоданов на рейс является платной. Для одного чемодана она стоит 25 евро, для двух — 35 евро.

Пассажиры, которые сдадут свои чемоданы в городе, смогут проконтролировать местонахождение вещей через мобильное приложение авиакомпании.

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