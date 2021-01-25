Cредняя цена на автогаз в сетях АЗС повысилась на 9 коп./л, до 12,98 грн/л.

За выходные (22-25 января) средняя цена на автогаз в сетях АЗС повысилась на 9 коп./л, до 12,98 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает Enkorr.

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В сети WOG продукт подорожал на 18 коп./л, до 13,79 грн/л. Glusco и «Фактор» подняли цены на 30 коп./л, до 13,21 и 12,50 грн/л соответственно.

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 6-10 коп./л, до 12,30–12,31 грн/л.

Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Одесской области, где стоимость автогаза выросла на 60 коп./л, до 12,85 грн/л. В некоторых других областях цена выросла на 10-30 коп./л.

KLO и «Авантаж 7» подняли цены на 15 и 10 коп./л, до 13,39 и 12,22 грн/л соответственно.

Такие сети как AMIC, Shell, SOCAR, «БРСМ-Нафта», UPG, BVS, Chipo, Marshal, SUN OIL, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 5-20 коп./л.

По данным Консалтинговой группы «А-95», оптовая стоимость сжиженного газа на условиях самовывоза с ГНС с 4 по 22 января выросла на 1 650 грн/т (8,8%), до 20 350 грн/т.

Предыдущее подорожание

По состоянию на 18 января 2021 года розничные сети повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–40 коп./л.

20 января 2021 года ряд АЗС также изменили свой ценник на автогаз.

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Автор: УНИАН