За неделю (15-22 января) средняя цена на автогаз в сетях АЗС повысилась на 47 коп./л.

За неделю (15-22 января) средняя цена на автогаз в сетях АЗС повысилась на 47 коп./л, или на 3,8% — до 12,90 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает Enkorr.ua.

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Средняя цена на газ составляет 12,90 грн/л.

Наибольшее недельное подорожание на уровне 1 грн/л зафиксировано на станциях UPG (12,95 грн/л). В сетях WOG и ОККО продукт подорожал на 48 коп./л и 57 коп./л, до 13,83 грн/л и 13,61 грн/л соответственно.

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 40-45 коп./л, до 12,21–12,24 грн/л.

SOCAR и Shell подняли цены на 68 и 61 коп./л, до 13,76 и 12,98 грн/л соответственно.

Такие сети как AMIC, «БРСМ-Нафта», Glusco, KLO, «Автотранс», BVS, Chipo, «Фактор», «Авантаж 7», SUN OIL, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 15-60 коп./л.

Предыдущее подорожание

По состоянию на 18 января 2021 года розничные сети повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–40 коп./л.

20 января 2021 года ряд АЗС также изменили свой ценник на автогаз.

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Автор: УНИАН