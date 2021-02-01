В сетях WOG и ОККО продукт подорожал на 4 коп./л и 7 коп./л.

За выходные (29 января – 1 февраля) средняя цена на автогаз в сетях АЗС повысилась на 6 коп./л — до 13,19 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает Enkorr.ua.

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В сетях WOG и ОККО продукт подорожал на 4 коп./л и 7 коп./л, до 13,98 грн/л и 13,93 грн/л соответственно.

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 5 коп./л, до 12,48–12,51 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Волынской, Закарпатской, Полтавской и Житомирской областях, где стоимость автогаза выросла на 20 коп./л. В некоторых других регионах цена выросла на 10 коп./л.

На 10 коп./л цены также выросли на станциях Glusco, KLO, «Автотранс», «UPG», «Нефтек», Marshal и «Овис».

«БРСМ-Нафта» и Shell в среднем подняли цены на 14 и 6 коп./л, до 13,32 и 13,31 грн/л соответственно.

Такие сети как AMIC, «Авантаж 7», SUN OIL, Mango, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 5-20 коп./л.

Предыдущее подорожание

По состоянию на 18 января 2021 года розничные сети повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–40 коп./л.

20 января 2021 года ряд АЗС также изменили свой ценник на автогаз.

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Автор: УНИАН