Средняя цена автогаза по Украине составляет 15,39 грн/л.

Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине за месяц (1 февраля–1 марта) выросла на 2,2 грн/л, или на 17%, до 15,39 грн/л.

Об этом, как сообщает Enkorr.ua, свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

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Средняя цена автогаза по Украине составляет 15,39 грн/л.

На станциях премиум-сегмента, таких как ОККО, WOG и SOCAR, ресурс подорожал в пределах 2-2,5 грн/л, до 15,99, 15,98 и 16,48 грн/л соответственно.

В сетях «Укрнафта», «Авиас», ANP цена поднялась в среднем на 2,20 грн/л, до 14,70 грн/л.

Цены также выросли на заправках AMIC, «БРСМ-Нафта», Glusco, «Автотранс», KLO, «Параллель», «Надежда», Chipo, «Род-Ник», SUN OIL, Mango и др. в пределах 2–2,9 грн/л.

Напомним, оптовые цены на СУГ начали повышаться с начала февраля. За этот период они увеличились на 3 820 грн/т, или 18,2%.

Предыдущее подорожание

По состоянию на 18 января 2021 года розничные сети повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–40 коп./л.

20 января 2021 года ряд АЗС также изменили свой ценник на автогаз.

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Автор: УНИАН