ЕС согласовал новые правила, требующие от авиакомпаний использовать более экологичные виды топлива и сократить выбросы, что неизбежно повлечет за собой рост цен на авиабилеты.
Как сообщает The Washington Post, Европейская комиссия, исполнительный орган блока, заявила, что соглашение, достигнутое государствами-членами и Европейским парламентом, требует, чтобы поставщики смешивали экологичное авиационное топливо с керосином в возрастающих количествах с 2025 года.
"Ожидается, что этот шаг сократит выбросы углерода самолетами на две трети к 2050 году по сравнению со "сценарием бездействия" и обеспечит преимущества для климата и качества воздуха за счет сокращения выбросов иных, чем CO2, выбросов", - говорится в сообщении Комиссии.
Комиссия сообщает, что на авиационный сектор приходится 13,9% выбросов от транспорта в ЕС, что делает его вторым по величине источником выбросов парниковых газов в этом секторе после автомобильного транспорта.
Политическое соглашение является частью пакета ЕС "Fit for 55", целью которого является сокращение выбросов газов, вызывающих глобальное потепление, не менее чем на 55% к 2030 году.
ЕС также поставил цель достичь климатической нейтральности к 2050 году. Для этого необходимо сократить выбросы от транспорта на 90% по сравнению с уровнем 1990 года.
"ЕС направляет все секторы на путь к климатической нейтральности, принимая меры, необходимые для достижения наших климатических целей к 2030 и 2050 годам", — сказал Франс Тиммерманс, комиссар ЕС, отвечающий за Европейскую зеленую сделку.
В соответствии с соглашением не менее 2% всего топлива, поставляемого в аэропорты с 2025 года, должно быть экологически безопасным, а к середине века эта доля достигнет 70%.
"Новая смесь реактивного топлива ЕС должна будет также содержать минимальную долю самых современных и экологически чистых синтетических топлив, которая со временем увеличивается", — заявили в Комиссии.
Теперь для вступления сделки в силу требуется только официальное одобрение законодателей ЕС и государств-членов.
Как уточняет Tripmydream, билеты на самолеты могут сильно подорожать, так как по новому закону авиаперевозчики должны будут платить за разрешения на выбросы парниковых газов. В настоящее время это бесплатная функция.
Закон уже на рассмотрении в Совете Евросоюза. К реализации приступят со следующего года, если его одобрят страны-члены ЕС.
Нововведение является одним из проектов плана Евросоюза по сокращению выбросов углекислого газа. Страны Европы хотят снизить количество выбросов в атмосфере на 55% к 2030 году и достичь нулевых загрязнений к 2050 году.
Введение сборов будет вводиться постепенно:
- 2024 год – 25%
- 2025 год – 50%
- 2026 год – 100%
Эксперты заявляют, что авиация потратит на это 820 миллиардов евро. Часть расходов ляжет на плечи пассажиров – перелеты им будут стоить в разы дороже.
Что происходит с ценами на авиабилеты
Аналитики Bloomberg прогнозировали, что на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину в 2023 году цены на авиабилеты вырастут по всему миру. Повышение тарифов связывали с изменением маршрутов, на которое пошли многие страны, чтобы избежать российского воздушного пространства.
Генеральный директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О’Лири анонсировал рост цен на авиабилеты компании уже в 2023 году.