Билеты на самолеты могут существенно подорожать, так как по новому закону авиаперевозчики должны будут платить за разрешения на выбросы парниковых газов.

ЕС согласовал новые правила, требующие от авиакомпаний использовать более экологичные виды топлива и сократить выбросы, что неизбежно повлечет за собой рост цен на авиабилеты.

Как сообщает The Washington Post, Европейская комиссия, исполнительный орган блока, заявила, что соглашение, достигнутое государствами-членами и Европейским парламентом, требует, чтобы поставщики смешивали экологичное авиационное топливо с керосином в возрастающих количествах с 2025 года.

"Ожидается, что этот шаг сократит выбросы углерода самолетами на две трети к 2050 году по сравнению со "сценарием бездействия" и обеспечит преимущества для климата и качества воздуха за счет сокращения выбросов иных, чем CO2, выбросов", - говорится в сообщении Комиссии.

Видео дня

Комиссия сообщает, что на авиационный сектор приходится 13,9% выбросов от транспорта в ЕС, что делает его вторым по величине источником выбросов парниковых газов в этом секторе после автомобильного транспорта.

Политическое соглашение является частью пакета ЕС "Fit for 55", целью которого является сокращение выбросов газов, вызывающих глобальное потепление, не менее чем на 55% к 2030 году.

ЕС также поставил цель достичь климатической нейтральности к 2050 году. Для этого необходимо сократить выбросы от транспорта на 90% по сравнению с уровнем 1990 года.

"ЕС направляет все секторы на путь к климатической нейтральности, принимая меры, необходимые для достижения наших климатических целей к 2030 и 2050 годам", — сказал Франс Тиммерманс, комиссар ЕС, отвечающий за Европейскую зеленую сделку.

В соответствии с соглашением не менее 2% всего топлива, поставляемого в аэропорты с 2025 года, должно быть экологически безопасным, а к середине века эта доля достигнет 70%.

"Новая смесь реактивного топлива ЕС должна будет также содержать минимальную долю самых современных и экологически чистых синтетических топлив, которая со временем увеличивается", — заявили в Комиссии.

Теперь для вступления сделки в силу требуется только официальное одобрение законодателей ЕС и государств-членов.

Как уточняет Tripmydream, билеты на самолеты могут сильно подорожать, так как по новому закону авиаперевозчики должны будут платить за разрешения на выбросы парниковых газов. В настоящее время это бесплатная функция.

Закон уже на рассмотрении в Совете Евросоюза. К реализации приступят со следующего года, если его одобрят страны-члены ЕС.

Нововведение является одним из проектов плана Евросоюза по сокращению выбросов углекислого газа. Страны Европы хотят снизить количество выбросов в атмосфере на 55% к 2030 году и достичь нулевых загрязнений к 2050 году.

Введение сборов будет вводиться постепенно:

2024 год – 25%

2025 год – 50%

2026 год – 100%

Эксперты заявляют, что авиация потратит на это 820 миллиардов евро. Часть расходов ляжет на плечи пассажиров – перелеты им будут стоить в разы дороже.

Что происходит с ценами на авиабилеты

Аналитики Bloomberg прогнозировали, что на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину в 2023 году цены на авиабилеты вырастут по всему миру. Повышение тарифов связывали с изменением маршрутов, на которое пошли многие страны, чтобы избежать российского воздушного пространства.

Генеральный директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О’Лири анонсировал рост цен на авиабилеты компании уже в 2023 году.

Вас также могут заинтересовать новости: