20 июня "Укрзализныця" сообщала, что движение вагона Вена - Чоп - Вена отменено до начала июля.

Австрийские железные дороги возобновили курсирование беспересадочного вагона №430 Вена-Чоп-Вена, об отмене которого "Укрзализныця" сообщала вчера, 20 июня. Как говорится в Телеграм-канале УЗ, вагон возобновляет движение уже с сегодняшнего дня.

"Благодаря операционным изменениям в распределении подвижного состава Австрийских железных дорог, беспересадочный вагон с сегодняшнего дня возобновит курсирование на маршруте Вена - Чоп (отправление из Вены в 16:42, прибытие в Чоп в 02:28), а с завтрашнего дня - на обратном маршруте Чоп - Вена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расписание движения не изменилось - отправление из Чопа в 03:28, прибытие в Вену в 11:21.

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Отмена беспересадочного маршрута в Вену - что случилось

20 июня "Укрзализныця" сообщила о внезапной отмене Австрийской железной дорогой беспересадочного вагона №430 Чоп-Вена-Чоп для проведения технического обслуживания подвижного состава. Возобновление движения прогнозировалось с 4 июля на маршруте Вена - Чоп и с 5 июля в обратном направлении.

Беспересадочный вагон международного сообщения Вена-Чоп-Вена начал курсировать с 24 апреля. Стоимость билетов составляет 1 тыс. 730 грн.

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