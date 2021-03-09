Котировки акций Tesla Inc. снизились по итогам пятой торговой сессии подряд, потеряв за этот период 21%.

Чуть более чем за месяц рыночная стоимость компании Tesla сократилась на 34% или на $277 млрд.

Об этом сообщает MarketWatch.

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Компания в третий раз за год ушла в «медвежий» тренд, когда снижение котировок превышает 20%.

До этого в 2020 году такие периоды падения отмечались в марте и сентябре.

Максимума цена акций Tesla достигала 26 января, когда капитализация компании повысилась до $850 млрд.

Tesla и S&P 500

17 ноября 2020 года стало известно о том, что американская компания Tesla будет включена в индекс S&P 500 перед открытием торгов 21 декабря.

1 декабря 2020 года стало известно о том, что процедуру включения Tesla в S&P 500 проведут по обновленному сценарию.

Как менялась позиция в рейтинге

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Автор: Елена Коваленко