В Конгрессе раскритиковали авиарегулятора США и Boeing из-за самолета 737 Max

Палата представителей США считает самолет Boeing 737 Max "небезопасным" и призывает изменить процедуру сертификации Федеральным управлением гражданской авиации.

Конгресс США в пятницу, 6 марта, обрушился с критикой на самолет Boeing 737 Max, получивший печальную известность после двух авиакатастроф.

Воздушное судно "небезопасно" в силу своих "фундаментальных недостатков", говорится в докладе Комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей, передает DW.

Авторы расследования, начатого почти год назад, особо выделили ошибки в проектировании самолета, а также недостаток прозрачности в отношениях Boeing с заказчиками и регуляторами.

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Кроме того, конгрессмены раскритиковали и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Ведомство не выполнило свои обязанности по выявлению значимых проблем в области безопасности, говорится в предварительных результатах расследования.

Процедуру сертификации воздушного судна необходимо изменить, считает член комитета демократ Рик Ларсен.

Компания Boeing переживает кризис из-за модели 737 Max после двух авиакатастроф с ее участием в Индонезии и Эфиопии.

Как сообщал УНИАН, 29 октября 2018 года пассажирский Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air рухнул в море через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Это была первая катастрофа новейшей модели одного из самых популярных в мире самолетов.

Спустя пять месяцев при схожих обстоятельствах разбился ещё один Boeing 737 Max - в Эфиопии, после чего эксплуатация самолетов этой модели была приостановлена по всему миру.

Расследование катастрофы в Эфиопии ещё не завершено; отчет о крушении в Индонезии был обнародован 25 октября, он занял 353 страницы. В нем отмечается, что к авиакатастрофе привела череда неполадок, нарушений и ошибок - со стороны как компании-производителя, так и перевозчика и его пилотов.

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Индонезийские следователи пришли к выводу, что причиной падения самолета стали механические и конструктивные проблемы в системе улучшения характеристик маневрирования (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS) - она в фоновом режиме корректировала действия пилота.

В Конгрессе США осенью состоялись слушания, на которых было объявлено, что американские авиационные власти после катастрофы 737 Max в Индонезии в октябре 2018 года были осведомлены о риске повторения инцидента.

Также, анализ, проведенный Федеральным управлением гражданской авиации США, показал, что за дальнейшее время эксплуатации самолета могло произойти не меньше десятка таких же катастроф, если в конструкцию 737 Max не будут внесены изменения.

В январе 2020 года Boeing официально остановила производство самолетов 737 серии Max.