Toyota придумала название для своих "заряженных" моделей

Японская марка подала заявку на товарный знак GRMN.

В базе Бюро по патентам и товарным знакам США появилась заявка на регистрацию товарного знака GRMN, поданная компанией Toyota.

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Об этом сообщает портал Motor.ru.

Предполагается, что такое обозначение могут получить "заряженные" версии моделей, причем более мощные, чем автомобили существующей линейки GR. Логотип GRMN будет выполнен в традиционных цветах: в черном, белом и красном.

На рынке Северной Америки у Toyota уже существует "спортивная" линейка TRD (Toyota Racing Development) – такое исполнение, в частности, доступно для моделей Tacoma, 4Runner и Tundra. Кроме того, недавно был представлен "горячий" Yaris GR от подразделения Gazoo Racing. Хот-хэтч отличается от стандартного облегченным кузовом, доработанной подвеской (задняя балка уступила место "двухрычажке"), а также наличием системы полного привода GR-FOUR с многодисковой муфтой в задней оси и двумя дифференциалами с механической блокировкой.

Версию от Gazoo Racing в будущем может получить и кроссовер C-HR. По неофициальным данным, такой автомобиль оснастят трехцилиндровым мотором объемом 1,6 литра от Yaris GR, выдающим 272 силы.

Что же касается GRMN, то еще в 2019 году появилась информация о возможном появлении такого варианта у Toyota Supra. Пока же самая мощная Supra в линейке комплектуется модернизированной трехлитровой "шестеркой" BMW B58 с отдачей 387 лошадиных сил (499 Нм). Помимо этого "Супру" можно купить с двухлитровым турбодвигателем мощностью 259 лошадиных сил (400 Нм).