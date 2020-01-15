С сегодняшнего дня в трамваях и троллейбусах Львова подорожал проезд

Новые цены вступили в действие с сегодняшнего дня, однако до 22 января старые билеты можно будет обменять на новые.

Сегодня, 15 января, во Львове подорожал проезд в трамваях и троллейбусах. Старые билеты можно обменять на новые, доплатив разницу, до 22 января.

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Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета. Теперь цена на проезд составит 6 грн или 3 грн (льготный), если купить билет в киоске или через электронные приложения. Если билет покупать у водителя, то он обойдется в 7 грн или 3,5 грн (льготный). Билет для багажа будет стоить 7 грн.

Сэкономить можно, купив проездной билет на месяц. Его стоимость не изменится, он будет стоить 160 грн и даст право проехать в электротранспорте 44 (3,6 грн/поездка) или 60 (2,6 грн/поездка) раз.

Проездной будет еще дешевле, если приобрести его на сайте "Львовэлектротранса" – 150 грн. По обычной цене купить карту можно в киосках с прессой и в приложении "Приват24".

Также на сайте есть дневной и туристический проездные. Дневной стоит 15 грн и дает право проезда в течение суток. Туристический проездной за 40 грн рассчитан на 3 дня.