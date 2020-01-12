General Motors возродит Hummer в виде электропикапа - СМИ

Анонс нового автомобиля General Motors покажет во время Супербоула 2 февраля.

Американская автомобильная корпорация General Motors планирует возродить свою известную марку "Хаммер" - это будет электромобиль в виде пикапа.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, передает Громадське.

Отмечается, что анонс нового автомобиля GM покажет во время Супербоула (2 февраля) - в рекламе снялся звездный баскетболист Леброн Джеймс.

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По данным издания, новый електропикап будет выходить под брендом GMC и он не будет полностью отдельным брендом, которым был "Хаммер" до этого. Старт продаж ожидается в 2022 году.

Представители компании отказались официально комментировать эту информацию.

Бренд Hummer появился на рынке как гражданская модификация военного внедорожника Humvee. Компания GM выкупила права в AM General и с 1992 года начала выпуск таких авто. В 2010 году из-за финансового кризиса корпорация прекратила выпуск внедорожников под брендом Hummer.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года в Лос-Анджелесе гендиректор Tesla Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck и квадроцикл, который можно перевозить на кузове авто. Электропикап будет выпускаться в трех комплектациях с дальностью хода в 400 км, 480 км и 800 км соответственно.