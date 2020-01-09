Tesla стала дороже GM и Ford вместе взятых

Стоимость Tesla увеличивается не первый день: рост ее акций с начала года превысил 17%.

Акции производителя электромобилей Tesla выросли 8 января на 5%, до рекордных $492, общая стоимость компании достигла почти $89 млрд, став самым дорогим автопроизводителем в истории США.

Читайте такжеTesla нарастила поставки электромобилей на 50%

Как пишет kommersant со ссылкой на Reuters, по итогам дня Tesla стоила дороже, чем два крупнейших американских автопроизводителя, General Motors и Ford, вместе взятых: их капитализация составила $50 млрд и $37 млрд соответственно.

Стоимость Tesla увеличивается не первый день: рост ее акций с начала года превысил 17%, а за последние три месяца стоимость компании увеличилась более чем вдвое. Среди причин такого роста - ставшая неожиданностью для инвесторов прибыли в третьем квартале (она составила $143 млн), лучшие, чем ожидалось, а также продажи электромобилей Tesla в четвертом квартале и начало продаж собранных в Китае Model 3.

Tesla в прошлом году поставила 360 тыс. электромобилей, тогда как традиционные автопроизводители: и GM, и Ford в прошлом году поставили по 2 млн автомобилей только в США. Выручка Tesla за 2019 год должна составить, по оценкам аналитиков, опрошенных Infinitiv, $24 млрд против $144 млрд у Ford и $138 млрд у GM.

«Очевидно, что Tesla вернулась к story stock (акции, стоимость которых отражает ожидаемые инвесторами достижения компании в будущем, а не реальные активы и доходы. - ред.), и здесь много хороших новостей,- считает старший специалист по инвестиционным стратегиям компании MainStay Capital Management Дэвид Кудла.- Но по-прежнему есть проблемные моменты, и основные из них - насколько устойчивой будет ее доходность и когда она будет восприниматься как автопроизводитель, а не технологическая компания».

Именно способность Tesla выйти на устойчивую и достаточно высокую прибыль вызывает наибольшие сомнения у инвесторов, что отражается и в резких колебаниях стоимости ее акций - так, в период с конца 2018 года по июнь 2019 года стоимость компании упала вдвое.