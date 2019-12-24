Акции Tesla взлетели до нового рекорда

Рост акций компании продолжается третий день подряд.

Американский производитель электрокаров Tesla получит заем в размере $1,4 млрд для своего завода в Шанхае. Эту сумму компания Илона Маска одолжит на пять лет у группы китайских банков. Новость вызвала удорожание акций Tesla почти на 4% за два с половиной часа биржевых торгов в понедельник. Всего же за три последних сессии бумаги подорожали почти на 10%.

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Для Tesla это не первый кредит, который она возьмет в Китае, пишет РБК. В начале года китайские банки уже выдали компании Илона Маска порядка $0,5 млрд. Этот 12-месячный кредит должен быть погашен 4 марта 2020 года.

Процентная ставка по новому кредиту будет установлена на уровне 90% от годовой базовой процентной ставки Китая. Под такую же процентную ставку китайские банки выдали американскому автопроизводителю и предыдущий кредит. Такие условия банки Китая предлагают своим лучшим клиентам, сообщает агентство Reuters. Сейчас годовая базовая ставка Китая составляет 4,15%, соответственно, пока стоимость кредита для Tesla будет на уровне 3,735%.

Новый кредит Tesla сможет частично использовать для погашения предыдущего долга, а остальную сумму компания намерена затратить на производство электрокаров на своем недавно запущенном заводе в Шанхае.

Завод в Шанхае — первая производственная площадка Tesla за пределами Соединенных Штатов. Илон Маск поставил перед компанией цель производить к концу года на этом заводе 1 тыс. электрокаров Model 3 в неделю.

Амбициозные планы Маска направлены на увеличение доли на крупнейшем автомобильном рынке мира. Производство в Китае позволит компании избежать повышения импортных пошлин, введенных Пекином на импорт американских машин.

После открытия завода в Шанхае Tesla нацелилась и на европейский рынок. В ноябре компания сообщила, что построит завод в окрестностях Берлина. Сборка электромобилей в Европе позволит компании Илона Маска конкурировать с лидерами мирового автопрома на их же территории.

Котировки акций Tesla превзошли ожидания аналитиков с Уолл-стрит — бумаги торгуются выше годовой цели консенсус-прогноза Refinitiv, установленной на отметке $295. Текущая стоимость бумаг ($420) на 30% превысила годовую цель.

Кстати, в августе 2018 года Илон Маск писал в Twitter, что рассматривает превращение Tesla в частную компанию, при достижении цены акций уровня $420. После этого он был обвинен комиссией по ценным бумагам и рынкам, в том, что ввел инвесторов в заблуждение, сообщив ложные сведения.

Из 33 аналитиков, опрошенных Refinitiv, 11 экспертов рекомендуют бумаги производителя электрокаров покупать, 9 — держать и 13 — продавать.