Tesla доказала, что электромобили не боятся воды (видео)

Испытания электромобилей на фабрике в Китае попали на видео.

Компания Tesla поделилась роликом тестирования электромобилей на предмет гидроудара. Эксперимент провели на новом заводе Gigafactory 3 в Шанхае.

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Седан Tesla Model 3 без проблем проезжает по небольшой луже, хотя в какой-то момент уровень воды достиг половины колеса.

Все электрические соединения в автомобилях «на батарейках» изолированы от влаги, поэтому исправные электрокары справляются с водными преградами даже лучше машин с традиционными ДВС, пишет motor.ru со ссылкой на InsiveEV.it.

В 2016 году Илон Маск комментируя видео с «водоплавающими» Tesla подчеркнул, что электромобили «могут на короткое время использоваться вместо лодки», хотя производитель не рекомендует подобную эксплуатацию.

Ранее подобные испытания проводил концерн Jaguar Land Rover. Электрокар Jaguar I-Pace в рамках мероприятия ездил в искусственной ёмкости, наполненной водой до уровня 50 сантиметров. Боссы Jaguar подчёркивают, что по показателю максимальной глубины преодолеваемого брода I-Pace превосходит кросс-универсал Subaru Outback и вседорожник Jeep Cherokee .

Мифы об электрокарах развеивала и компания Ford. В ходе рекламной кампании нового электрокроссовера Mustang Mach-E американский автопроизводитель рассказывал о преимуществах экологически чистого транспорта и убеждал потенциальных клиентов в его безопасности.