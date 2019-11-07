Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck

Учитывая нынешние производственные мощности компании, серийный выпуск пикапа Tesla начнется не раньше 2021 года, а то в 2022 году.

В модельном ряду Tesla сейчас три автомобиля (Model S, Model X и Model 3), еще три уже анонсированы (Model Y, Tesla Roadster 2 и Tesla Semi) и поступят в продажу в течение ближайших пары лет.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Серийный выпуск Model Y должен начаться на заводе во Фримонте к лету 2020 года, Tesla Semi тоже начнут собирать в 2020 году, хотя и в ограниченных объемах. И вот вчера Илон Маск объявил точную дату презентации седьмого автомобиля Tesla (восьмого, если считать снятый с производства Tesla Roadster первого поколения). Конечно же, речь о долгожданном электрическом пикапе, именуемым самим Маском Cyber Truck", - говорится в сообщении.

Мероприятие Tesla, посвященное анонсу пикапа компании, пройдет 21 ноября в Лос-Анджелесе неподалеку от ракетного завода SpaceX.

"Очевидно, что дата выбрана неспроста: в этом месяце, как известно, официально наступило будущее из культового фантастического фильма "Бегущий по лезвию" / Blade Runner. Да и сам Маск, ранее неоднократно называвший грядущую новинку "футуристическим пикапом в стиле киберпанк прямиком из вселенной Blade Runner", в очередной раз сделал очевидную отсылку к неумирающей классике фантастики, - подчеркивает издание.

Отмечается, что о самом электрическом пикапе Tesla на текущий момент известно очень немного, если говорить о конкретике. Есть пару невнятных тизеров (заглавная картинка к новости — одно из них) и таких же абстрактных заявлений Маска. В частности, до этого мы слышали об очень футуристическом дизайне, паре электродвигателей с "сумасшедшим" крутящим моментом, полном приводе, адаптивной подвеске, 400-500 миль запаса хода, буксировочной мощности в 136 тонн и автопилоте.

Также Маск обещал, что пикап Tesla будет практичнее, чем Ford F-150 и быстрее, чем Porsche 911 при цене менее 50 тысяч долларов. Не так давно глава Tesla писал в твиттере, что дизайн будет настолько потрясающий, что некоторым может понадобиться валидол.

Учитывая нынешние производственные мощности компании, серийный выпуск пикапа Tesla начнется не раньше 2021 года, а то в 2022 году.