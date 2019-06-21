Глава Набсовета группы компаний «Еврокар» Олег Боярин: Чтобы разработать свой собственный автомобиль и поставить его на производство, необходимо около одного миллиарда долларов инвестиций

Украинский автопром находится в глубоком кризисе. По данным профильной ассоциации «Укравтопром», производство автотранспорта в Украине за последние десять лет снизилось в девяносто раз. В последние годы позитивную динамику демонстрирует только национальное производство автобусов. При этом производство легковых и грузовых авто с каждым годом уменьшается. Статистику легкового сегмента национального автопрома формирует исключительно крупноузловая сборка на заводе "Еврокар" в Закарпатской области в селе Соломоново. Этот завод выпускает легковые автомобили марок VW Group в Украине с декабря 2001 года.

Корреспондент УНИАН поговорил с главой Набсовета группы компаний «Еврокар» Олегом Боярином о планах завода, будущем украинского автопрома и что нужно сделать для запуска в стране производства электромобилей.

В прошлом году «Еврокар» собрал 5660 легковых автомобилей. Сколько рассчитываете собрать за этот год?

В 2019 году планируем собрать 6100 автомобилей. Причем план был сокращен в связи с понижением прогноза по рынку. Он сейчас не растет. В целом, потребность украинского рынка в текущем году составит порядка 500 тысяч автомобилей. Из этого количества новые авто составят 80 тысяч, остальное - подержанные автомобили. Украина на сегодня является страной с одним из самых старых парков в мире. Средний возраст легкового автомобиля - более двадцати двух лет. В европейских странах этот показатель составляет в среднем одинадцать лет.

А какие автомобили собираете?

Сейчас мы собираем весь модельный ряд автомобилей Skoda. Но постепенно количество моделей будет сокращаться.

Автомобили Skoda, которые собираются в Украине, дешевле, чем импортированные?

Новые автомобили Skoda не импортируются в Украину. Необходимо понимать, что любой глобальный автопроизводитель формирует стоимость с учетом внутреннего рынка. Поэтому цены на продукцию Skoda в Украине, по сравнению с Чехией, более доступные. В Германии эти автомобили еще дороже. Все расчеты ведутся, исходя как из себестоимости, так и в первую очередь исходя из потребительских возможностей.

Как выглядит процесс сборки авто? Какой процент импортных деталей, а какой - украинских?

Крупноузловая сборка подразумевает сборку авто из узлов и агрегатов. Как правило их немного - до двадцати. В них есть и украинская составляющая. В Закарпатье работает достаточно много предприятий, которые производят электропроводку для автомобилей, обивку для сидений и другие компоненты. Но назвать точное количество украинских деталей в нашем автомобиле сложно. Вся произведенная локально продукция идет на экспорт на заводы производители авто, мы же получаем их в готовом виде в составе импортированных узлов и агрегатов для крупноузловой сборки. Если бы у нас был полный цикл, то логистика работала бы напрямую, и мы бы получали все компоненты и комплектующие напрямую с украинских заводов. Пока мы все импортируем. Локализовать производство, к примеру, производить электрожгуты для шести тысяч авто – экономически не целесообразно. Так как в промышленных масштабах предприятия их выпускает для миллионных партий.

Планируете ли запуск полного цикла производства?

Наш завод построен для полного цикла. Но запустить это производство имеет смысл, если объем выпуска одной модели составляет не менее 25 тысяч в год. При нынешних показателях продаж на рынке производство полного цикла экономически не целесообразно. Даже крупноузловая сборка не имеет смысла. Мы этим до сих пор занимаемся вопреки экономическому смыслу, только для того, чтобы сохранить квалифицированный персонал.

Сколько людей задействовано сейчас в производственном процессе?

В лучшие времена на предприятии работали 1270 человек. Сейчас - менее 270.

А какая максимальная мощность завода?

Если говорить о полном цикле, то мы имеем на текущий момент установленное оборудование для производства 50 тысяч авто в год, при этом возможно расширение производства, к примеру, в пятисменном режиме за шестидневную рабочую неделю мы можем производить до 147 тысяч автомобилей в год.

Приводит ли такая минимальная загрузка производства к убыткам? За счет чего вы их покрываете?

Мы находимся в «черном нуле» - не зарабатываем и не теряем. Поддерживаем производство, чтобы сохранить трудовой коллектив, фактически выполняя функцию поддержки занятости. Существуем скорее вопреки, а не благодаря. Надеюсь, что будущие правительство и парламент, наконец-то, займутся промышленностью и созданием рабочих мест.

Если все останется по-прежнему, не собираетесь закрывать производство?

Мы рассматриваем разные варианты. Можно перепрофилировать производство, заняться чем-то другим. Хотя, такие проекты не живут, если это государству не нужно. Мы видим, что произошло с другими заводами – обанкротились или стоят. Но понимаем, что без развитой высокотехнологичной промышленности будущего у страны нет. Европейские коллеги нам последние пятнадцать лет рассказывают, что Украина будет сильной аграрной или сырьевой страной. Сейчас к перспективным добавилась еще и IT-отрасль. Но глобально в IT-отрасли мы занимаемся аутсорсингом. Это точно такой же сырьевой экспорт, как и все остальное. Мы обучаем людей, а они затем работают на другие страны, следовательно, и доходы получают другие страны, а не Украина. Хотя, в последние годы риторика немного поменялась. Когда она реформируется в конкретные действия – большой вопрос.

На какие рынки поставляете автомобили?

Мы производим авто только для украинского рынка. Экспорт возможен только при полном цикле. До 2014 года мы активно инвестировали в производственные мощности для двух моделей - Skoda Rapid и Spaceback. Они должны были поставляться на российский и европейский рынки. Но после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе проект остановился. Сейчас данную продукцию производят в России. У VW Group есть два завода на территории РФ. А мы тем временем теряем возможности, несмотря на то, что у заводов Skoda огромная нехватка производственных мощностей. Но пока мы не можем занять эту нишу.

Почему «Еврокар» не может восполнить недостающие производственные мощности VW Group?

Есть несколько факторов. Один из них – Украина подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает открытие рынка Европы. Но по факту европейцы его закрыли - пошлина на экспорт автомобилей в ЕС была 6,5%, а стала - 10%. Правда, до 2022 года пошлины должны обнулиться. Но сейчас эти условия невыгодны. Поэтому нужно садиться за стол переговоров и пересмотреть тарифные условия. Второй фактор: автомобилестроение - очень капиталоемкое, требует долгосрочных неизменных правил игры. Поэтому нужна системная поддержка государства.

На каких принципах основывается сотрудничество с VW Group?

Мы сотрудничаем более двадцати лет. Являемся контрактам партнером. По сути, производя в свое время Skoda, Audi, Volkswagen, Seat, мы были единственным предприятием в мире, которое не принадлежало концерну. Сейчас производим только автомобили Skoda. Причем завод мы строили за собственные и кредитные средства.

Какой объем инвестиций вложен в завод с момента запуска?

В завод было инвестировано 250 миллионов долларов.

А сколько еще кредитных средств должны погасить?

Должны еще много.

Есть ли в планах собирать электрокары?

Мы считаем, что за электротягой будущее. Но чтобы перейти к этому производству, нужны определенные условия со стороны государства. Почему-то импорт электроавтомобилей освобожден от налогов, а производство - нет. В такой ситуации происходит фактически поддержка импорта и, следовательно, мы не можем рассматривать выпуск электрокаров как перспективный проект.

Министр инфраструктуры Омелян заявлял, что в Верховной Раде лежат законопроекты относительно производства электрокаров, после принятия которых Украина может стать одной из основных площадок для выпуска электромобилей, их комплектующих, батарей. Как вы считаете, принятия этих законов соблазнит инвесторов?

Самое главное - законопроекты лежат. Причем уже два года, и никто ничего не собирается с ними делать. Они могут так пролежать еще десяток лет. Наверное, чтобы переломить ситуацию, нужно прийти в парламент и выступить в их защиту, мы же со своей стороны не раз на всех уровнях власти выражали поддержку данным законопроектам и продолжаем делать все возможное для их принятия. Ведь без прозрачной и преференционной регуляторной среды для этой столь капиталоемкой отрасли будущего в Украине нет.

А вы знакомы с этими документами?

Конечно. Мы участвовали в их разработке. Они действительно могут запустить производство электрокаров в нашей стране. Являются неотъемлемым и первоочередным элементом электромобильной стратегии. Это то, что Украина должна была сделать еще два года назад, если не еще раньше.

Украина фактически утратила собственный автопром, а мировые автоконцерны размещают мощности не у нас, а у наших соседей. Например, недавно Skoda Auto отказалась от намерения создать новый мультибрендовый завод в Украине. Почему это произошло?

Верно, а все потому, что Украина не смогла предложить конкурентоспособные условия. А вот другие страны готовы бороться за инвестиции. На текущий момент этот проект мульти брендового завода объемом инвестиций 1,4 миллиарда евро находится на завершающей стадии. Но всегда можно вскочить в последний вагон, если есть желание.

Что нужно сделать Украине для возрождения автопрома? Некоторые говорят, что необходимо создавать технопарки. А вы как считаете?

Если мы хотим привлечь Volkswagen, Toyota или Tesla, то должны создать инвестусловия не хуже, чем в соседних странах, к примеру, как в Болгарии, Турции, Венгрии, Словакии. Это может быть бесплатное выделение площадки под строительство завода, создание инфраструктуры, преференционный импорт компонентов, комплектующих и оборудования. Как правило, предлагается целый пакет стимулов. Кстати, Словакия даже возвращает 15% инвестиций. Результат очевиден - доля автопрома в ВВП этой страны составляет порядка 9%, в Украине - 0,01%. Безусловно, отношения с каждым производителем - индивидуальны, но мы должны брать пример с тех стран, которые борются за такие проекты и выигрывают.

А есть ли смысл Украине производить собственные легковые автомобили?

Если бы в Украине лет десять назад была бы для этого принята и реализована стратегия, то, возможно, это и имело бы смысл. Потенциально такая возможность еще есть. Но чтобы разработать свой собственный автомобиль и поставить его на производство, необходимо около одного миллиарда долларов инвестиций. Это – только для одной модели авто. Для выпуска каждой следующей модели нужно еще порядка 250 миллионов долларов. То есть, речь идет о десятках миллиардов инвестиций для создания собственного бренда. Но помимо создания авто, нужно еще найти рынки сбыта и построить дистрибьютерскую сеть, вырастить бренд.

Александр Куницкий