В ЕС падает спрос на автомобили: что покупают европейцы

Продажи легковых автомобилей в Европе снизились на 3,3% - до 4 млн авто.

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в январе-марте 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизились на 3,3% - до 4,032 млн единиц, сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

Читайте такжеАвтосалон в Шанхае: названы топ-15 самых ярких новинок (фото)

Согласно опубликованным данным, за анализируемый период большинство крупных рынков показали снижение спроса. В частности, в Испании спрос упал на 6,9%, в Италии на 6,5%, в Великобритании на 2,4%, а во Франции на 0,6%.

При этом спрос на новые автомобили в Германии вырос на 0,2%.

В марте продажи авто в ЕС составили 1,722 млн единиц, что на 3,9% меньше по сравнению с прошлогодним показателем.

По итогам марта крупнейшие национальные рынки ЕС показали снижение спроса. Так, Италия продемонстрировала наибольший спад - 9,6%, Испания - 4,3%, Великобритания - 3,4%, Франция - 2,3% и Германия - 0,5 %.

Лидером по объему продаж стала Великобритания. За месяц было продано 458 054 легковых автомобиля.

Вторую строчку рейтинга занимает Германия, жители которой в феврале приобрели 345 523 машины.

Замыкает тройку Франция с результатом 225 818 проданных авто.

Лидером европейского авторынка стал концерн Volkswagen. При этом продажи компании по сравнению с прошлогодним результатом снизились на 1,1% – до 399 742 автомобилей.

Автомобильный концерн PSA Group, объединяющий бренды Peugeot и Citroen, в марте по сравнению с прошлогодним показателем снизил объем продаж на 1,4% - до 281 597 единиц.

Компания RENAULT Group в марте заняла третье место с результатом 179 089 проданных авто, показав увеличение продаж на 2,3%.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2018 года продажи легковых автомобилей в ЕС выросли на 0,1% - до 15,136 млн единиц.

ACEA – Ассоциация европейских производителей автомобилей, созданная как лоббистская организация европейских автопроизводителей.