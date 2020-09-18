Среди требований к кандидату на новосозданную должность — от 15 лет опыта в руководстве командами, удаленными сотрудниками или отделом кадров.

Компания Facebook создала должность директора по «удаленке», в обязанности которого входит разработка долгосрочной стратегии дистанционной работы в компании.

Об открытии новой вакансии сообщается в блоге Facebook.

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Обязанности нового директора

Среди других обязанностей директора по «удаленке» в компании выделили:

разработка и управление долгосрочной глобальной стратегией удаленной работы в Facebook;

руководство многопрофильной командой, ответственной за переход компании на «удаленку»;

разработка и мониторинг глобальной программы ценностей в дистанционной работе;

обучение о поддержка HR-менеджеров и руководителей в вопросах масштабирования и организации удаленной работы;

внедрение и контроль программ удаленной работы и д.р.

Требования к кандидату

Среди требований к кандидату на новосозданную должность — от 15 лет опыта в руководстве командами, удаленными сотрудниками или отделом кадров. Среди желательных требований — более пяти лет работы на «удаленке» или управления распределенными / удаленными командами.

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Автор: УНИАН