В Бельгии ищут людей, которые будут гулять по пляжу с альпаками (видео)

На объявление откликнулись почти 10 тысяч желающих.

В Бельгии один из морских курортов ищет людей, которые будут гулять по пляжу с альпаками.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Будущим работникам предлагают контракт до конца курортного сезона, еще и неплохую зарплату. На объявление откликнулись почти 10 тысяч желающих. До финального этапа отбора дошло девять.

Они должны заниматься животными и поощрять прогулки туристов. Главное требование к соискателям – найти контакт с альпаками.

«Мне очень нравится эта работа. Я не думаю, что много людей так могут сказать о своей», - рассказывает одна из претенденток.

Как сообщал УНИАН, на британском сайте бронирования жилья Snaptrip появилась вакансия для туристов с собаками, которые будут в течение года путешествовать со своими любимцами.

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