Совместными усилиями Nokia, Elisa и Qualcomm Technologies был побит рекорд скорости связи пятого поколения.

Телекоммуникационные корпорации отчитались о достижении рекордной скорости 5G.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании Nokia.

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В заявлении говорится, что совместными усилиями Nokia, Elisa и Qualcomm Technologies был побит рекорд скорости связи пятого поколения.

Специалистам компаний удалось добиться скорости более восьми гигабит в секунду при передаче данных с двух устройств, одновременно подключенных к сети 5G mmWave. Соответственно, каждый девайс передавал информацию со скоростью около четырех гигабит в секунду.

Рекорд для коммерческих сетей был поставлен во флагманском салоне Elisa в Хельсинки (Финляндия).

По словам представителей Nokia, им удалось обеспечить низкую задержку сигнала и канал с высокой пропускной способностью, что необходимо для высокоскоростной загрузки видео, поддержки функционирования в режиме дополненной и виртуальной реальности. Ожидается, что соответствующие услуги будут предложены потребителям в 2021 году.

Базовая станция, через которую передавался сигнал, была построена на двух радиостанциях Nokia AirScale с частотой 800 мегагерц с использованием миллиметрового диапазона 5G на частоте 26 гигагерц. Также за передачу данных отвечали модемы Qualcomm Snapdragon X55 5G и антенные модули Qualcomm QTM525 mmWave второго поколения. «Достижение скорости восемь гигабит в секунду — естественный шаг в развитии 5G, и мы хотим изучить возможности, которые предлагает нам стандарт пятого поколения», — заметил исполнительный вице-президент Elisa Сами Комулайнен (Sami Komulainen).

Планы на 6G

Пилотный проект связи шестого поколения будет запущен в 2026 году. К такому выводу пришли министры Южной Кореи на встрече с премьер-министром страны Чон Се Гюном (Chung Se-kyun). Финансирование проекта 6G начнется в 2021 году.

4G в Украине

18 ноября 2020 года Кабинет министров утвердил план мероприятий по освобождению дополнительных полос радиочастот в диапазонах 790-862 МГц и 694-790 МГц от радиоэлектронных средств телевидения для полноценного внедрения высокоскоростной 4G-связи в Украине.

Согласно пояснительной записке, такое освобождение полос позволит увеличить площадь покрытия 4G-связью, в том числе внедрить такую связь в сельской местности и на автодорогах.

Отмечается, что до июля 2021 года уполномоченные органы будут анализировать возможность освобождения радиочастот на предмет определения ориентировочной стоимости и технических возможностей этого процесса.

5G в Украине

Для внедрения 5G Кабинет Министров утвердил план использования радиочастотного ресурса Украины до 2025 года. Он дополнен новыми базовыми стандартами LTE/LAA, eLTE-U и PMP. Эти изменения позволят пользователям получать более стабильные и высокие скорости при просмотре видео и прослушивании музыки.

Дополнительно правительство расширило полномочия Министерства цифровой трансформации - предоставление финансовой поддержки местным бюджетам для развития широкополосного доступа в интернет.

По состоянию на 19 ноября 2020 года Министерство цифровой трансформации инициировало высвобождение частот для внедрения связи пятого поколения.

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Автор: УНИАН