Решение запустить интернет-магазин можно объяснить ростом объёма интернет-торговли в Украине.

Без громких презентаций и пресс-релизов компания Samsung запустила официальный украинский интернет-магазин на базе своего сайта.

Об этом пишет Mezha.media.

В интернет-магазине можно заказать смартфоны, планшеты и аксессуары к ним, а также технику для дома – от холодильника до стиральной машины. Все цены – в гривнах.

Заказы Samsung будет доставлять по всей Украине: доставка осуществляется бесплатно на отделение Новой Почты (вне зависимости от стоимости). Оплатить заказ можно как с помощью банковской карты на сайте, так и наличными при получении.

Официальный интернет-магазин на сайте компании Samsung работает на ключевых для производителя рынках, поэтому его запуск в нашей стране во многом свидетельствует о росте важности украинских потребителей для компании.

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Ранее УНИАН писал, что Samsung представила один из самых дешёвых 5G-смартфонов на рынке. Новинка может похвастаться хорошим экраном с повышенной частотой обновления до 90 Гц вместо привычных 60, боковым сканером пальца и тройной основной камерой.

В США смартфон появился на прилавках еще на прошлой неделе по цене 250 долларов (около 6799 грн по курсу). О поступлении продукта в других странах, в том числе в Украине, будет сообщено дополнительно.

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Автор: Денис Пономаренко