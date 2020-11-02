Никаких технических подробностей по этому таинственному смартфону по-прежнему нет.

LG объявила о сроках выпуска смартфона со сворачивающимся экраном.

По данным The Elec, очередной оригинальный смартфон южнокорейского производителя выйдет в марте 2021 года.

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Никаких технических подробностей по этому таинственному смартфону по-прежнему нет.

Как пишет издание, мобильное подразделение LG терпит убытки в течение последних нескольких лет, но собирается вернуться к прибыли уже в этом году. И, похоже, в достижении этой цели LG делает ставку, в числе прочего, на вот такие необычные смартфоны.

Успешность этой стратегии вызывает большие сомнения, но, как показал LG Wing, это может помочь вернуть внимание потребителей к бренду. Да и в условиях единообразия дизайна и текущего кризиса жанра с точки зрения инноваций, подход LG определенно заслуживает уважения.

Обещанные новинки

27 февраля 2020 года LG представила новый флагманский смартфон V60 ThinQ 5G с дополнительным съемным экраном.

8 августа 2020 года появилась информация о том, что LG представит смартфон, имеющий поворотный экран.

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Автор: УНИАН