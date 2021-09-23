Возможности программного обеспечения телефона Xiaomi Mi 10T 5G могут быть включены удаленно в любое время.

Министерство обороны Литвы выступило с заявлением в котором рекомендовало пользователям отказаться от использования смартфонов китайского производства.

Об этом сообщает Reuters.

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Национальный центр кибербезопасности Министерства обороны Литвы утверждает, что продаваемые в Европе флагманские смартфоны Xiaomi имеют встроенную способность обнаруживать и подвергать цензуре такие термины, как "Свободный Тибет", "Да здравствует независимость Тайваня" или "движение за демократию".

Также сообщается, что возможности программного обеспечения телефона Xiaomi Mi 10T 5G могут быть включены удаленно в любое время.

В министерстве также отметили, что Xiaomi отправляет зашифрованные данные об использовании телефона на сервер в Сингапуре.

На данный момент список терминов, которые могут подвергаться цензуре Xiaomi включает 449 терминов на китайском языке и постоянно обновляется.

Блокирование смартфонов Xiaomi:

В сентябре 2021 года один из мировых лидеров по производству смартфонов и других гаджетов, китайская компания Xiaomi начала блокировать свою технику в регионах, куда запрещен экспорт товаров. Речь идет об оккупированном Россией Крыме, Кубе, Иране, Сирии, Северной Корее и Судане.

Автор: Елена Коваленко