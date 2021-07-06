Речь идет о готовности гигантов покинуть рынок Гонконга в случае принятия поправок к закону о защите данных

Технологические гиганты Google, Facebook и Twitter сделали совместное заявление о намерении частично уйти с рынка в случае невыполнения их требований.

Речь идет о готовности гигантов покинуть рынок Гонконга в случае принятия поправок к закону о защите данных. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Как сообщает издание, компании заявили о том, что поправки к законопроекту о борьбе со сбором и публикацией личной информации без согласия человека могут подвергнуть их персонал риску уголовного расследования или судебного преследования из-за публикаций пользователей.

«Единственный способ избежать этих санкций для технологических компаний — это воздержаться от инвестирования и предложения услуг в Гонконге», — говорится в совместном письме компаний.

Скандальные поправки к закону

В мае 2021 года Бюро по конституционным и материковым делам Гонконга предложило поправки к закону о защите данных. Эти поправки предусматривают введение штрафов до 1 млн гонконгских долларов (около $129 тыс.) и тюремного срока до пяти лет.

Однако, расплывчатая формулировка в поправках допускает, что из-за действий пользователей под уголовное преследование могут попасть фирмы и их сотрудники.

Антимонопольное расследование

14 июня 2021 года Япония заявила о том, что проведет антимонопольное расследование против Apple и Google. В Японии намерены проверить, как Apple и Google взаимодействуют с японскими производителями смартфонов.

16 июня 2021 года США призвали Европейский Союз воздержаться от излишнего давления на таких техногигантов, как Google, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft.

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Автор: Елена Коваленко