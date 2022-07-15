По этой схеме мошенники выманивают данные платежных карточек.

В Государственной службе специальной связи и защиты информации предупредили об активизации онлайн-мошенничества с использованием тематики "денежной компенсации"

Об этом пресс-служба Госспецсвязи сообщает в Telegram.

"В социальной сети Facebook выявлен ряд мошеннических страниц, содержащих ссылки на так называемый "Единый Компенсационный Центр Возврата Невыплаченных Денежных Средств". На упомянутом ресурсе предлагают предоставить персональную информацию и осуществить дополнительный платеж. В случае выполнения указанных требований данные платежной карты будут скомпрометированы", - говорится в сообщении.

В Госспецсвязи также напомнили, что нужно соблюдать правила финансовой и кибергигиены. Украинцам посоветовали никогда не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах.

Кроме того, рекомендуется настроить контроль движения средств. Но если данные платежной карты ошибочно введено на мошенническом сайте, нужно немедленно заблокировать карту с помощью мобильного приложения, горячей линии банка или через интернет-банкинг.

Также нужно использовать надежные пароли, двухфакторную аутентификацию и антивирусные программы.

Как сообщал УНИАН, 11 июля в Госспецсвязи предупредили о массовом распространении со скомпрометированных е-адресов органов власти писем с вирусом.

Кроме того, сообщалось, что российские хакеры в первом полугодии 2022 года продолжили атаковать украинскую инфраструктуру, не гнушаясь гражданскими целями. За этот период зафиксировали 1350 кибератак

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