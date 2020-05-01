Apple отчиталась о падении выручки от продаж iPhone

В частности, выручка от продаж iPhone во втором квартале сократилась на 6,7%, составив $28,9 млрд.

Чистая прибыль компании Apple за два квартала 2019/20 финансового года (второй финансовый квартал в США закончился 28 марта) выросла на 6% в годовом выражении и составила $33,4 млрд.

Читайте такжеApple отложит производство iPhone на месяц из-за коронавируса - СМИ

Выручка Apple за полугодие выросла на 5,5%, до $150,1 млрд, говорится в отчете компании, опубликованном 30 апреля, передает kommersant.

При этом во втором финансовом квартале чистая прибыль Apple снизилась на 2,7%, до $11,2 млрд (при объеме продаж $58,3 млрд). В частности, выручка от продаж iPhone во втором квартале сократилась на 6,7%, составив $28,9 млрд, Mac — снизилась на 3%, до $5,3 млрд, iPad — на 10%, до $4,3 млрд.

Продажи сегмента Wearables, Home and Accessories, куда входят Apple Watch и AirPods, поднялись на 22,5%, до $6,2 млрд, а подразделения Services выросли на 16,6%, до рекордных $13,3 млрд.

В первом квартале 2019/20 финансового года Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке $91,8 млрд. Ранее Bloomberg сообщил, что Apple выпустит четыре новых смартфона, их дизайн будет напоминать последние версии планшетов iPad.