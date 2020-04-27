Apple отложит производство iPhone на месяц из-за коронавируса - СМИ

Задержка производства новых моделей iPhone связана с временной приостановкой работы заводов из-за коронавируса.

Американская корпорация Apple выпустит новые флагманские модели iPhone в 2020 году на месяц позже запланированного.

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Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники внутри компании, передает kommersant. Задержка производства новых моделей iPhone связана с временной приостановкой работы заводов из-за коронавируса.

Ранее Bloomberg сообщал, что всего Apple в этом году планирует выпустить четыре смартфона. Два должны заменить iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Другие модели будут преемниками базовой модели iPhone 11. Источники Bloomberg также сообщали, что выход новых моделей iPhone может состояться на несколько недель позднее запланированного из-за пандемии коронавируса, однако релиз все еще запланирован на осень.