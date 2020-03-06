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Китайцы создали сгибающийся в двух местах смартфон (фото)

15:44, 06 марта 2020
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В продажу складной телефон поступит в начале 2021 года / фото cnet.com

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Об этом сообщает Liga.net

"Прототип TCL в полностью разложенном состоянии представляет 10-дюймовый планшет с соотношением сторон 20,8:9 и  разрешением 3K. В сложенном состоянии это устройство с диагональю 6,65 дюйма, который по толщине похож на три обычных смартфона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что развернув только две секции можно получить планшет диагональю 7,8 дюйма с подставкой.

фото cnet.com

"Устройство является лишь прототипом, поэтому не его полные технические характеристики не раскрываются. Известно лишь, что он работает под управлением Android", - подчеркивает издание.

В продажу складной телефон поступит в начале 2021 года. 

Как сообщал УНИАН, в феврале Samsung представил новый гибкий смартфон Galaxy Z Flip. В разложенном виде это обычный смартфон с экраном 6,5 дюймов с минимальными рамками. Складывается он пополам в форму квадрата. Позже Huawei представил Mate Xs, который стал самым дорогим гибким смартфоном.

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