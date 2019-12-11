Huawei собирается ставить свою операционную систему на "умные" устройства

Первым гаджетом с HarmonyOS станет «умный» телевизор Honor Vision.

Китайская компания Huawei с 2020 года планирует выпустить собственную операционную систему HarmonyOS для гаджетов, в том числе для «умных» колонки, смарт-часов и устройства виртуальной реальности.

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Как сообщает Reuters, первым гаджетом с HarmonyOS станет «умный» телевизор Honor Vision. При этом компания пока не собирается устанавливать операционную систему на смартфоны, планшеты и ПК, однако планирует это в будущем.

Как сообщал УНИАН, Huawei с мая 2019 года находится под санкциями США, ущерб от которых она оценила в $10 млрд. В декабре 2019 года компания сообщила, что сумела полностью заменить американские компоненты в смартфонах. В августе этого года Huawei представила собственную операционную систему HarmonyOS.