Азербайджанская компания завершила сделку по приобретению Vodafone Украина

Смена собственника не повлияет на операционную деятельность Vodafone Украина, компания продолжит оказывать услуги под брендом Vodafone.

Сегодня, 3 декабря 2019 года, NEQSOL Holding объявил о завершении сделки по приобретению мобильного оператора Vodafone Украина. Финансирование сделки предоставила группа международных фондов и финансовых учреждений во главе с J.P. Morgan Securities Plc и Raiffeisen Bank International A.G.

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Ранее NEQSOL Holding через контролируемую им компанию подписал юридически обязывающее соглашение с ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS) о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. В рамках соглашения МТС через свою 100% дочернюю компанию Allegretto s.a.r.l. продала 100% долю в компании Preludium B.V. (Нидерланды), единственном акционере ПрАО «ВФ Украина», за $734 миллиона, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 миллионов, пишет itc.ua.

Смена собственника не повлияет на операционную деятельность Vodafone Украина, компания продолжит оказывать услуги под брендом Vodafone и выполнять все обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнерами.

Более детальную информацию о планах на украинском рынке NEQSOL Holding пообещала предоставить позже. В то же время украинский депутат Давид Арахамия со ссылкой на собственные источники заявил, что новые владельцы намерены инвестировать в развитие своего украинского бизнеса $400 млн.

Напомним, что первые новости о том, что азербайджанский мобильный оператор Bakcell готовится купить компанию Vodafone Украина, появились в начале октября. Потенциальная сумма покупки в том момент оценивалась в $1 млрд и более. Уже 24 октября Антимонопольный комитет Украины дал разрешение на покупку, а в начале ноября стали известны подробности грядущей сделки.