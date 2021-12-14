Сегодня – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Все знают, почему эта дата отмечается 14 декабря? Рассказываю: 30 ноября 1986 было закончено строительство саркофага над 4-м энергоблоком ЧАЭС, а через две недели, 14 декабря, был принят в эксплуатацию комплекс защитных сооружений четвертого энергоблока атомной станции.

Несмотря на то, что официально День ликвидаторов был введен только в 2006 году, отмечается он в Украине с 1986 года, когда участники тех страшных событий на АЭС собрались вместе, чтобы отметить свою первую, но очень важную победу. Это день - напоминание о людях, которые ценой здоровья, своей жизни в течение всего шести месяцев, без проекта, без практики (до них никто и никогда подобного не делал), построили сооружение, которым изолировали разрушенный энергоблок, спасая мир от неминуемой катастрофы. А потом сделали промышленную площадку станции пригодной для дальнейшей работы и восстановили генерацию электроэнергии. Это день-призыв, чтобы еще и еще раз сказать слова благодарности каждому из ликвидаторов, пока они еще живы и могут прочувствовать – они это заслужили!

В Верховной Раде память о ликвидаторах почтили минутой молчания. Верно. А как же почтили живых ликвидаторов? Традиционно – тоже промолчав…

Участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС остались без необходимой медицинской и социальной помощи

Льготы для участников событий 1986 года как были заморожены со времен Януковича, так и остаются в таком состоянии (причем речь идет не о переселенцах, а именно о чернобыльцах-ликвидаторах!). Хотя в Украине с 1 апреля 1991 года действует закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы", он никогда не финансировался на сто процентов, а на сегодня полностью выхолощен. Как следствие - участники ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы остались даже без необходимой медицинской и социальной помощи.

На сегодня из 600 тысяч ликвидаторов в живых осталось чуть более 100 тысяч. В 1986 году им было, в среднем, 18-35 лет, но были и гораздо старше. По закону, ликвидаторами считаются те, кто непосредственно принимал участие в устранении Чернобыльской аварии и ее последствий. В том числе, в проведении эвакуации людей и имущества из чернобыльской зоны, в первую очередь водители; "временно направленные" в командировку в зону отчуждения, включая военнослужащих; кто работал в 1986 году на пунктах санитарной обработки населения и дезактивации техники или их строительстве и многие другие. Законом от 1991 года, который остается в "девственном" виде, четко выписан и статус пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Нельзя без слез смотреть, как ликвидатор получает на почте сотню гривен как "бонус"

Но сейчас все как-то смешалось. Разница между разными категориями "чернобыльцев" не просматривается. А ведь так не должно быть! Нельзя без слез смотреть, как ликвидатор получает на почте сотню гривен как "бонус" от государства на поддержание здоровья. Работники почты подсмеиваются: "Мешок приготовили, а то помощь в карман не поместится" …

Хотя государство обязалось обеспечить в полном объеме льготы для "чернобыльцев", особенно для ликвидаторов, на медицинские, трудовые, жилищно-коммунальные, транспортные, образовательные, налоговые, социальные услуги, ничего этого нет и в помине.

Депутаты приняли закон о повышении "размеров пенсии по инвалидности, наступившей из-за увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы". Они теперь не могут быть ниже: для I группы инвалидности - 6000 гривен; для II группы - 4800 гривен; для III группы - 3700 гривен, для детей с инвалидностью - 3700 гривен. Но опять все смешали – и ликвидаторов, и пострадавших из-за аварии (переселенцев). Совершенно непонятно, о чьих детях речь идет в законе? Кто из истинных ликвидаторов с первой группой инвалидности (по украинским нормам – это "смертники") остался в живых? А если страшную болячку заработал позже, то доказать причинно-следственную связь ее с Чернобыльской катастрофой – что-то из мира фантастики…

Конечно, нужно учитывать, что, по данным ООН, Украина является самой бедной страной Европы. Поэтому спасателям этой самой Европы от последствий аварии на Чернобыльской АЭС для достойной медико-социальной защиты просто нет средств. Так, может, пора призвать ЕС финансово помочь в этом деле? Иначе ликвидаторы продолжат выживать только силой духа и воли.

Нана Черная