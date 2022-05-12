Министерство юстиции получит право запрещать проведение регистрационных действий на период рассмотрения жалобы на них.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об усовершенствовании механизма противодействия рейдерству.

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Законом предусмотрено, что Министерство юстиции получит право запрещать проведение регистрационных действий на период рассмотрения жалобы на регистрационные действия (решения), что позволит оперативно останавливать начатое рейдерский захват.

Также вводится проведение отдельных регистрационных действий через портал электронных сервисов, увеличивается срок на обжалование регистрационных действий и упрощение требований к самой жалобы, предусматривается обязанность государственного регистратора в случае выявления им фактов использования его идентификаторов сообщить о таких фактах.

Кроме этого, вводится правило о том, что сделка о расторжении договора аренды земли сельскохозяйственного назначения, по которому арендатором является юридическое лицо, провозглашается по умолчанию значительной, то есть требует предварительного решения общего собрания участников о даче согласия на ее заключение.

Закон предусматривает и совершенствование правил подписания решений общих собраний участников юридического лица, а именно - протокол собрания относительно смены руководителя должен быть подписан участниками, которые голосовали за соответствующее решение, и голосов которых достаточно для его принятия.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2021 года Верховная Рада приняла законопроект, направленный на совершенствование механизма противодействия рейдерству.

Среди прочего, он предоставляет Министерству юстиции право запрещать проведение регистрационных действий на период рассмотрения жалобы на регистрационные действия (решения), что позволит оперативно останавливать начатый рейдерский захват, блокировать искусственное создание фигуры добросовестного приобретателя и обеспечивать надлежащее выполнение решения, принятого Минюстом по результатам рассмотрения жалобы.

В декабре 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты относительно противодействия рейдерству".

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