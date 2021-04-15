Документ предлагает предоставить Минюсту право запрещать проведение регистрационных действий на период рассмотрения жалобы на регистрационные действия, что позволит оперативно останавливать начатый рейдерский захват.

Верховная Рада приняла за основу законопроект, направленный на усовершенствование механизма противодействия рейдерству.

За принятие законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования механизма противодействия рейдерству (№3774) проголосовали 311 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, он предлагает предоставить Министерству юстиции Украины право запрещать проведение регистрационных действий на период рассмотрения жалобы на регистрационные действия (решения), что позволит оперативно останавливать начатый рейдерский захват, блокировать искусственное создание фигуры добросовестного приобретателя и обеспечивать надлежащее выполнение решения, принятого Минюстом по результатам рассмотрения жалобы.

Читайте такжеСиловики пришли с обысками на столичный ВДНХ

Кроме того, предлагается устранить искусственные барьеры для рассмотрения Министерством юстиции Украины по сути жалоб на регистрационные действия (решения), создав надежное институциональное основание для рассмотрения практически всех жалоб, содержащих базовую информацию о жалобщике и обжалуемом регистрационном действии.

Также законопроект совершенствует процедуру рассмотрения жалоб, устраняет положения, которые позволяли недобросовестным лицам блокировать рассмотрение жалоб Министерством юстиции Украины, вводит обязательность обнародования принятых Министерством юстиции Украины решений на официальном веб-сайте.

Инициаторы законопроекта предлагают ввести правило о приостановлении течения срока на обжалование в случае возврата жалобщику ненадлежащим образом оформленной жалобы (на период между датой подачи жалобы и датой ее возвращения), а также увеличить срок на обжалование регистрационных действий (решений) – с 60 дней до 3 месяцев с одновременным введением предельного срока (3 года со дня проведения обжалуемого регистрационного действия), по истечении которого право на соответствующее административное обжалование не может быть реализовано.

Также предлагается отменить процедуру остановки рассмотрения документов, представленных для государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований; усовершенствовать правила подписания решений общего собрания участников юридического лица, установив, что протокол собрания о смене руководителя должен быть подписан участниками, которые голосовали за соответствующее решение и голосов которых достаточно для его принятия, и ввести возможность проведения отдельных регистрационных действий в отношении физических лиц - предпринимателей и юридических лиц без вмешательства человека.

Помимо этого, предлагается ввести правило о том, что сделка о расторжении договора аренды земли сельскохозяйственного назначения, по которому арендатором является юридическое лицо, провозглашается по умолчанию значительной, то есть требует предварительного решения общего собрания участников о предоставлении согласия на ее заключение.

Как отметил глава подкомитета Комитета по вопросам правовой политики Игорь Фрис, законопроект подразумевает, что собственников будут в обязательном порядке информировать о регистрационных действиях, которые происходят с их имуществом.

Законопроект О противодействии рейдерству: что известно

В декабре прошлого года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты относительно противодействия рейдерству».

Закон предусматривает предоставление государственным кадастровым регистраторам доступа в онлайн-режиме в сведения, содержащиеся в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, а государственным регистраторам - право онлайн-доступа ко всем сведениям, содержащимся в Государственном земельном кадастре.

Согласно документу, государственные регистраторы прав должны проверять не только сведения в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, но и наличие соответствующих сведений в Государственном земельном кадастре. Во время проведения регистрации прав государственный регистратор также обязан проверить, имеет ли право лицо, обратившееся с заявлением о регистрации, на совершение таких действий, а также обязан проверить наличие информации о недвижимом имуществе в других государственных реестрах.

Государственный регистратор прав обязан оставлять без рассмотрения заявление о регистрации права на недвижимое имущество, если кадастровый номер земельного участка отсутствует в Государственном земельном кадастре.

Закон предусматривает усиление административной ответственности для регистраторов в случае совершения ими незаконных действий при регистрации.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Шварц