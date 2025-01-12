Несмотря на санкции, продажи люксового бренда в России за девять месяцев 2024 года выросли на 39%.

Российские пропагандисты утверждают, что продажи автомобилей Rolls-Royce в России процветают, несмотря на санкции. Руководство британского люксового бренда признало, что повлиять на ситуацию крайне сложно.

Издание The Times пишет, что состоятельные россияне все еще могут приобрести элитные британские автомобили.

В прошлом году московский дилерский центр Rolls-Royce рекламировал внедорожник Cullinan, оснащенный массажными сиденьями и подсветкой "звездного неба", за 75 миллионов рублей, или 644 000 фунтов стерлингов, как "новые". В ноябре пропагандистский сайт RT сообщил, что продажи Rolls в России выросли на 39% за девять месяцев 2024 года.

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"Ни один из этих автомобилей не был продан напрямую нашим дилерам", - сказал Крис Браунридж, исполнительный директор Rolls-Royce Motor Cars. "Все они поступили через третьих лиц. Так что очевидно, что есть люди, которые очень стараются обойти правила".

Компания продала в 2024 году 5 712 автомобилей. И хотя этот показатель снизился по сравнению с рекордным 2023 годом, Браунридж отметил, что общая стоимость продаж была выше благодаря тому, что компания продавала больше авто на заказ. В числе требований клиентов - скульптуры из 18-каратного золота, изысканные маркетри, состоящие из более чем 500 кусочков дерева индивидуальной формы, и голографическая отделка.

Тем не менее, компания продолжает получать сообщения о том, что ее автомобили незаконно ввозятся в страны, находящиеся под санкциями, как Россия.

"Каждый Rolls-Royce, который продается нашим дилером клиенту, мы проверяем, кто этот клиент и куда направляется авто", - говорит Браунридж. "Нет ни одного дилера, продающего автомобили клиентам за пределами тех регионов, где они должны продаваться. Мы уверены в этом. И любой дилер, который не относится к этим обязанностям серьезно, получит от нас весьма ощутимый удар".

Однако компания может следить только за тем клиентом, которому дилер продает автомобиль. Посредники покупают авто и переправляют их через границу в Россию через Армению, Азербайджан и Казахстан.

Россия обходит санкции Запада

Россияне все еще могут купить элитный автомобиль известных европейских марок, хотя их официальный ввоз в РФ запрещен. Одним из самых главных помощником в обходе западных ограничений является Грузия.

Прямой экспорт запрещенных товаров в Россию, безусловно, упал до нуля, но он внезапно резко вырос для целого ряда соседей РФ. Внезапно Британия стала отправлять оборудование для беспилотников в Кыргызстан и экспортировать роскошные авто в Азербайджан, причем в огромных количествах. При этом сам Азербайджан резко стал экспортировать элитные авто в другие страны Кавказа и Центральной Азии, включая Грузию и Казахстан, хотя он их не производит.

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