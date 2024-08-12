В конце августа платформу транспортируют к месту ее установки в водах Саудовской Аравии.

В Китае завершено строительство крупнейшей в мире морской нефтегазовой платформы весом около 17 тысяч тонн. В понедельник, 12 августа, ее официально доставили после 34 месяцев строительства в Циндао, провинция Шаньдун на востоке Китая, пишет CGTN.

Отмечается, что в конце этого месяца платформа будет транспортирована большим грузовым судном к месту ее установки, расположенном на расстоянии 6400 морских миль, в водах Саудовской Аравии. Платформа главным образом отвечает за сбор добытой на шельфе нефти и газа и транспортировку их на землю для переработки. Она состоит из сложного оборудования, такого как большие коллекторы для очистки трубопроводов, химической обработки и контроля работы.

Площадь палубы эквивалентна 15 стандартным баскетбольным площадкам, а высота платформы превышает высоту 24-этажного жилого дома. Массивная структура может собирать и транспортировать 24 миллиона тонн сырой нефти и 7,4 миллиарда кубических метров газа ежегодно. Масштаб платформы, типы и размеры трубопроводов и сложность системы являются рекордными среди аналогичных объектов.

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Платформа будет установлена в водах Саудовской Аравии, чтобы помочь нефтяному месторождению Марджан увеличить его добычу. После полного ввода в эксплуатацию нефтяного месторождения Марджан годовая добыча сырой нефти достигнет 24 миллионов тонн.

Достижения Китая

В Китае осуществили испытательный пуск мощного грузового беспилотника. Грузоподъемность этого двухмоторного летательного аппарата – 2 тонны, размах крыльев – 16,1 м, высота – 4,6 м. Он разработан компанией Sichuan Tengden Sci-tech Innovation Co, которую финансирует государство.

В августе Китай сделал большой шаг вперед в своих попытках создать конкурента спутников Starlink компании SpaceX, запустив первые из тысяч спутников, которые, как он надеется, будут транслировать широкополосный интернет из космоса.

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