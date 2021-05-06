Снятие наличных с карточек бесплатное.

С 5 мая "Укрпошта" увеличила лимит на выдачу наличных втрое. Отныне лимит выдачи наличных с платежной карты через POS-терминал составляет от 50 грн до 15 тыс. грн за одну операцию.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпошты".

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Снятие наличных с карточек бесплатное.

"В планах компании на 2021 год расширение сети POS-терминалов, в том числе и для отделений в селах, чтобы обеспечить как можно большее количество клиентов доступом к финансовым и почтовых услуг", - заявил заместитель генерального директора "Укрпошты" по развитию сети Дмитрий Полищук.

Что этому предшествовало

В октябре 2020 года "Укрпошта" начала принимать электронные загранпаспорта в мобильном приложении "Дія" для идентификации личности при предоставлении услуг.

Также в октябре "Укрпошта", Министерство инфраструктуры и Министерство цифровой трансформации подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий совместную работу над цифровой трансформацией почтового оператора.

В марте 2021 года "Укрпошта" начала принимать цифровые документы в мобильном приложении "Дія" для получения международных посылок с наложенным платежом.

"Укрпошта"

"Укрпошта" - национальный почтовый оператор, имеющий наибольшую сеть в Украине - 11 тыс. отделений.

POS-терминалами оборудованы автоматизированные отделения "Укрпошты", а это 3,2 тыс. отделений по всей Украине.

В целом сеть POS-терминалов "Укрпошты" насчитывает 5 тысяч единиц.

За первый квартал 2021 года услугой снятия наличных через POS-терминалы клиенты "Укрпошты" воспользовались более 207 тыс. раз на общую сумму 287 млн грн.

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Автор: Павел Степанец