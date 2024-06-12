Приватизация только начинается, и она сталкивается со значительными проблемами для страны, находящейся в состоянии войны.

Начиная с лета 2024 года правительство Украины выставит на приватизацию около 20 государственных компаний, среди которых гостиница "Украина", огромный торговый центр в Киеве, а также несколько горнодобывающих и химических предприятий.

Приватизационный толчок имеет две основные цели: собрать деньги для государственного бюджета, которому в этом году не хватает 5 миллиардов долларов на военные расходы, и укрепить экономику путем привлечения инвестиций, которые, как надеются чиновники, со временем сделают ее более самодостаточной, пишет The New York Times.

"Бюджет в минусе. Нам нужно найти другие способы получить деньги, чтобы удержать макроэкономическую ситуацию стабильной, помочь армии и выиграть эту войну с Россией", – рассказал заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.

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По словам журналистов, приватизация только начинается, и она сталкивается со значительными проблемами для страны, находящейся в состоянии войны, поскольку многие граждане опасаются, что продажа может быть связана со всепроникающей коррупцией.

Евгений Баранов, управляющий директор киевской инвестиционной компании Dragon Capital, заявил, что приватизация будет эффективной только в том случае, если правительство "выступит как ответственный продавец, способный предоставить гарантии и возмещение потенциальным покупателям".

Осознавая, что конфликт может отпугнуть инвесторов, правительство поставило перед собой скромную цель – продать в этом году активов минимум на 100 миллионов долларов. Украинские чиновники и эксперты признают, что учитывая риски, связанные с конфликтом, активы, скорее всего, будут проданы по более низким ценам, чем они были бы до войны. Но они надеются, что приватизация поможет поддержать экономику, указывают авторы.

"Государство отчаянно нуждается в деньгах. Если мы не продадим сейчас и не соберем деньги, скоро нечего будет продавать, потому что имущество будет либо разрушено, либо оккупировано", –я считает партнер юридической фирмы Aequo Михаил Лукашенко.

Авторы подчеркивают, что сейчас государство владеет около 3100 предприятиями, из которых менее половины фактически работают и лишь 15% приносят прибыль. В прошлом году пять наиболее убыточных компаний обошлись государству в более чем 50 миллионов долларов. Конечной целью правительства является сохранение контроля только над 100 компаниями.

Председатель Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль считает государственные компании "рассадником коррупции и другой незаконной деятельности". Сейчас ФГИУ проводит "сортировку", чтобы определить, какие предприятия следует приватизировать, ликвидировать или оставить под государственным контролем.

Коваль заявил, что Украина пока не имеет достаточно оружия, чтобы предотвратить уничтожение или захват своих заводов Россией, и нуждается в быстрой распродаже активов, чтобы "купить больше снарядов и средств противовоздушной обороны" для их защиты".

Самые крупные и известные активы

Одним из крупнейших активов, выставленных на продажу, является Объединенная горно-химическая компания (U.M.C.C.) – один из крупнейших в мире производителей титана. Три аукциона были отменены еще до войны. Украинское правительство надеется, что четвертый аукцион, запланированный на осень, таки состоится.

Отель "Украина" накопил долг в размере 1 миллиона долларов. Его хотят продать, чтобы помочь финансировать армию и поддержать экономику. Стартовая цена объекта составляет 25 миллионов долларов.

В то же время украинские чиновники и экономисты признают, что в условиях военного времени привлечение инвесторов будет сложной задачей.

Большая приватизация

Виталий Коваль заявлял, что Фонд государственного имущества рассчитывает, что во втором полугодии 2024-го стартует процесс большой приватизации, под которую подпадают активы стоимостью от 250 млн гривень.

За год с момента возобновления приватизации в сентябре 2022 года государственный бюджет Украины получил более 3,8 миллиона гривень.

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