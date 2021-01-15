Табак уходит в тень

Несмотря на попытки государства усилить регулирование табачного рынка, он все больше погружается в тень. С рынка товаров для вейпинга уходят крупные международные производители, а на рынок ТИЭНов впервые хлынула контрабанда из Китая. Это создает риски и для госбюджета, и для общественного здоровья.

Украинский табачный рынок - один из крупнейших наполнителей государственного бюджета страны. Ежегодно табачные компании платят более 50 млрд. грн. налогов.

Среди ТОП-10 налогоплательщиков Украины в 2019 г. было три табачные компании. Крупнейшая из них – «Филип Моррис Украина» – стала третьим крупнейшим налогоплательщиком Украины, обогнав по налоговым платежам «Укрзализныцу», «Приватбанк» и «Энергоатом», седьмой и девятой в этом рейтинге также табачкники а именно «Табачная компания Бритиш Американ Тобако – Прилуки» и «Джей ТиИнтернешнл Украина»

Но при этом государство упорно продолжает пытаться «свернуть шею курицам, которые несут ей золотые яйца» - усложняя правила игры для отрасли, повышая налоги и накладывая необоснованные штрафы.

Стратегия, скажем прямо, довольно опасная – особенно во время экономического кризиса и явных проблем с наполнением госбюджета.

Что было: резкие повышения акцизов и необоснованные штрафы

В принципе, табачный рынок Украины уже привык к тому, что в налоговом плане в Украине часто «штормит».

До 2017 г. акцизы на табачные изделия повышали абсолютно неожиданно и непонятно для рынка – как правило, вместе с принятием госбюджета, а иногда и чаще.

Но в 2017 г. появилась надежда на то, что акцизная политика станет хоть чуть более цивилизованной и предсказуемой. Тогда, напомним, парламент принял 8-летний план постепенного (на 20% ежегодно) повышения акциза.

Правда, как в 2018-2019 гг. объясняли в налоговой, в украинском языке «підвищення акцизу на 20%» означает «на 20% + розмір інфляції».

Впрочем, эти милые «налогово-лингвистические шалости» меркнут по сравнению с инициативами 2020 года.

В этот непростой для экономики год депутаты вспомнили, что в Украине существуют альтернативные табачные изделия. Часть из них и ранее облагалась налогами и акцизами – к примеру, табачные изделия для электрического нагревания (ТИЭНы).

А часть – жидкости для вейпинга – пребывала в состоянии полной анархии. С точки зрения как налогообложения, так и регулирования продаж и стандартов продукции.

Интересно, что основной налоговый удар государства в 2020 г. пришелся именно по более цивилизованному рынку ТИЭНов – здесь с января 2021 года акциз вырос сразу в 4,2 раза.

Видимо, депутаты посчитали, что им будет легче взимать налоги с рынка, где основные игроки – все те же крупные табачные компании, которые так или иначе играют по правилам.

Жидкости для вейпинга также обложили акцизами, но меньшими. Видимо, для наших депутатов явление «перетекания спроса» - с одного вида табачной продукции на другой - до сих пор неизвестно.

Но не налогом единым. Антимонопольный комитет еще в октябре 2019 г. вспомнил о монополизации оптовой торговли табачными изделиями, которую сам же разрешил еще более десяти лет назад. И решил оштрафовать – причем не только главного табачного оптовика-монополиста – компанию «Тедис», но заодно с ним и всех производителей сигарет. Суммарно – на 6,5 млрд. грн.

В 2020 г. после ряда краткосрочных судебных разбирательств «приговор был приведен в исполнение». Правда, табачные компании, заплатив штрафы, уже начинают обращаться в международные инвестиционные арбитражи. И есть предпосылки прогнозировать, что международные арбитражи, в отличие от украинской судебной системы, будут не столь восприимчивы к изменчивым настроениям Антимонопольного комитета.

Что стало: контрабанда и контрафакт по всем фронтам

Итак, c каким настроем вошел в 2021 год табачный рынок Украины?

Рынок сигарет. Примечательно, что наиболее позитивная картина (по сравнению с другими типами табачных изделий) на рынке традиционных сигарет, которые считаются, вероятно, самым опасным для здоровья видом табачной продукции.

Здесь, согласно упомянутому 8-летнему плану, повышение фиксированной части акциза на 20%.

И в 2020, и в 2021 гг. «инфляционная надбавка» не применяется. Но учитывая, что инфляция за предыдущие два года была относительно небольшой (4,1% и 5% соответственно) у государства не было серьезных стимулов ее учитывать в расчетах.

Соответственно, средняя цена пачки сигарет с нового года выросла примерно на 9 грн.

Среди разумных нововведений – новые акцизные марки. С отдельным дизайном под каждый вид продукции, а также в зависимости от того, производен товар в Украине или импортирован. Также для сигарет и сигарилл на марках указывается количество штук табачных изделий в пачке, на которую наклеиваются марки.

Более того, вопреки паническим прогнозам, Министерство финансов даже почти вовремя (за неделю до нового года) успело напечатать, принять и отгрузить в местные ГНС Украины более 216 млн. шт. новых акцизных марок.

Все эти нововведения, попытка Минфина уменьшить рост контрабанды, которую производители уже оценивают в 9%.

Также, в отличие от 2019 г., когда план по доходам от табачного акциза был недовыполнен почти на 14 млрд. грн., по данным Госказначейства, план по табачному акцизу за 11 месяцев 2020 г. был выполнен фактически на 100%. За этот период было получено акциза с табачных изделий на 46,6 млрд. грн. Правда, эти достижения объясняются скорее более реалистичным планированием доходов – государство, напуганное серьезным недовыполнением плана в 2019 г., несколько снизило бюджетные аппетиты на 2020 г.

Рынок ТИЭНов. Конечно резкое повышение акциза на табачные изделия для электронного нагревания сразу в 4,2 раза с 1 января 2021 г. не может не сказаться на ценах.

В медиа сообщалось, что цена пачки ТИЭН может вырасти вдвое.

И то, что в парламенте нашлось 211 народных депутатов, которые пытались предотвратить коллапс на рынке – это позитив. Негатив в том, что не нашлось еще 15 депутатов, чтобы провести поправку, смягчавшую такое резкое повышение.

Итак, первые результаты: как и прогнозировали, намечается падение доходов по акцизу с ТИЭНов. Крупнейший производитель ТИЭНов – «Филип Моррис» (бренд IQOS) - уже предупредил о том, что компания вынуждена снизить закупку акцизных марок на ТИЭНы с запланированных 50 млн. до 35 млн. шт.

В налоговом выражении разница в 15 млн. акцизных марок означает более 312 млн. грн. потерь на акцизе. И это только за январь. И это только по одной компании (напомним, на рынке ТИЭНов есть еще один крупный игрок – Бритиш Американ Тобакко – бренд Glo). И это только по акцизу (падение продаж ударит и по НДС).

Здесь видимо нужно «передать привет» народному депутату от «Слуги народа» Ладе Булах, которая под лозунгом «куда они денутся – все равно заплатят» - «зарубила» упомянутую поправку о смягчении роста акциза.

Но на рынке намечается еще одна опасная тенденция – и о ней также предупреждали. Впервые в точках продаж замечена контрабандная продукция. Ранее на рынке ТИЭНов контрабанды и контрафакта не было вообще.

Итак, «встречаем»: контрабандные китайские ТИЭНы – торговая марка MC. На пачках упомянуто, что произведены Hongta Tobacco (Group) Co Ltd. Какие-либо акцизные марки на пачках отсутствуют. Все предупреждения – на английском языке.

Продаются по старой цене ТИЭНов – 50 грн. Увы, контрабандную продукцию даже резкие повышения акцизов не слишком пугают. Наоборот – стимулируют продажи и увеличивают прибыль.

В арсенале этой контрабандной торговой марки около 10 вкусов – включая, например, вкус черники. При том, что во многих странах пытаются ограничивать вкусовые добавки (особенно, фруктовые, ягодные) во всех табачных изделиях – чтобы снизить их распространение, особенно среди подростков.

Рынок электронных сигарет (вейпинг) в условиях Украины – это дивная смесь из самой разнообразной китайской продукции и товаров известных во всем мире табачных компаний, закрытых и открытых систем для вейпинга, где присутствует и не присутствует никотин, и в которые некоторые «горячие головы» ранее уже умудрялись добавлять все, что попадалось под руку, включая канабиоиды.

Государство начинает пытаться регулировать и облагать акцизом этот рынок. Но пока не слишком получается. Наоборот, некоторые неосторожные шаги его все больше загоняют в тень.

Прежде всего, народные депутаты умудрились парализовать работу легальной части рынка электронных сигарет. После долгих разбирательств с законопроектами №4101 и 4101-д, они так и не были приняты что не дало вступить в действие норме, позволявшей в течение 6 месяцев продавать без акцизных марок продукцию, импортированную или произведенную в Украине до 1 января 2021 г.

Получается с одной стороны, лицензии и акцизные марки на продажу жидкостей для электронных сигарет на начало года еще не были получены. С другой стороны, остатки на складах и в более чем 15 тыс. точек продаж оказались вне закона.

Данная ситуация означает одно – так же как и по ТИЭНам, по электронным сигаретам ожидается существенное недовыполнение плана по акцизу за первые месяцы 2021 г.

Кстати, из курьезов - внедряя акцизные марки для электронных сигарет, Кабинет Министров умудрился предложить клеить их пряом на картридж с жидкостью для электронных сигарет, тот самый картридж, который пользователь прикладывает ко рту. Не слишком гигиенично – тем более во время пандемии.

Но наметилась еще более негативная и стратегически опасная тенденция: с украинского рынка электронных сигарет начинают уходить крупные и наиболее респектабельные игроки.

Так, «JTI Україна» в конце декабря 2020 г. заявила о выводе из украинского рынка своих электронных сигарет Logic Compact. Основные причины – отсутствие прогнозированного ранее роста категории электронных сигарет в Украине, а также упомянутые необдуманные действия государства, которые фактически поставили вне закона все электронные сигареты, импортированные или произведенные в Украине до января 2021 г.

Есть информация, что также к выходу из Украины готовится еще один известный в мире американский бренд JUUL. По крайней мере, компания уже значительно сократила персонал украинского офиса.

Показательно, что с украинского рынка уходят известные в мире бренды, которые несут ответственность за свою продукцию, предлагая закрытые системы, куда невозможно добавлять другие жидкости или марихуану. Но остается огромный массив малоизвестной китайской продукции без каких либо хотя бы минимальных стандартов качества продукции. Рынок вейпинга все больше заходит в тень.

«Прелюдия к катастрофе»

Александр Яворский, директор департамента конкурентоспособности бизнеса Федерации работодателей Украины:

Для меня абсолютно непонятна логика некоторых наших народных депутатов. Ну ни на один товар в мире не повышают налоги сразу в 4,2 раза. По классической «кривой Лаффера» доходы госбюджета от налогов на ТИЭНы после такого резкого повышения акциза уйдут в крутое пике. Первые контрабандные китайские ТИЭНы, появившиеся в январе в Украине – это лишь начало. Пойдет также волна контрабанды из РФ, из Молдовы, из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей – тем более, там есть табачная фабрика.

Николай Ганул, вице-президент Национальной организации розничной торговки:

То, что происходит сейчас на рынке вейпинга – это прелюдия к катастрофе. И тут даже речь идет уже не об акцизах и той январской панике на рынке, которую создали необдуманные действия депутатов. Тут ситуация гораздо сложнее – рынок тонет в китайских низкокачественных электронных сигаретах. Уход цивилизованных игроков – таких как JUUL и Logic Compact – лишь ускорит погружение нашего «титаника». Я не удивлюсь, если через полгода-год в Украине будут регистрироваться массовые случаи смертей из-за вейпинга абсолютно диких смесей – подобно тому, что год назад произошло в США или же от отравления клеем, которым клеят акцизные марки.

Андрей Забловский, руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины:

На рынке обычных сигарет государство прошло уже «и Крым, и Рим». И в принципе удалось выйти на более-менее оптимальную систему постепенного повышения исключительно фиксированной части акциза и минимального акцизного обязательства. Для меня только не понятно, почему эту же систему, которая уже показала эффективность на рынке сигарет, нельзя применить для рынков альтернативной табачной продукции. Почему до сих пор есть иллюзии, что можно увеличивать акциз в разы.

Татьяна Кощук, кандидат экономических наук, эксперт по вопросам налогообложения:

В конце прошлого года были прогнозы о потерях госбюджета на уровне от 3 до 5 млрд грн из-за того, что парламент не поддержал поправку по ТИЭНам. Но боюсь, что потери могут быть выше. Во многом из-за перетока части спроса с легальных ТИЭНов на электронные сигареты (а там продолжается хаос) и на контрабандную продукцию. Жаль, потому что в Украине можно было бы наладить производство стиков для электронного нагревания – не хуже, чем в Италии.

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