В некоторых случаях банки возвращали платежи за отгруженный товар из-за того, что отсутствовало подтверждение его "санкционной чистоты".

Экспортеры Китая остановили поставки продукции в Россию без предварительной оплаты. Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает The Moscow Times.

Эксперты связывают это с августовскими санкциями США, которые коснулись китайских компаний и банков, сотрудничающих с Москвой. Ограничения вызвали беспокойство среди финансовых организаций и поставщиков из КНР.

По словам гендиректора компании Atvira Екатерины Кизевич, фиксировали случаи, когда банки возвращали платежи за отгруженный товар из-за отсутствия подтверждения его "санкционной чистоты".

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В свою очередь, вице-президент организации "Опора России" Николай Дунаев отметил, что даже платежи за неподсанкционные товары иногда не проходят, из-за чего китайские поставщики отказываются отгружать продукцию.

По словам экспертов рынка, особое внимание уделяется сделкам с такими категориями, как промышленное оборудование, электроника и товары двойного назначения. Всех их тщательно проверяют банки КНР.

Китайские банки прекращают операции с Россией

Недавно сообщалось, что компании из РФ начали сталкиваться с растущими задержками и затратами на платежи с торговыми партнерами в Китайской Народной Республике. Проблемы привели к тому, что в подвешенном состоянии остались транзакции на десятки миллиардов юаней. Это произошло после усиления китайскими банками проверок на соответствие требованиям на фоне новых угроз Запада.

Напомним, в августе Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете ограничений, которые были направлены против 400 юридических и физических лиц – как в самой РФ, так и за рубежом.

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